Απόβαση στην Αθήνα αποφάσισε η Πανελλαδική επιτροπή των Μπλόκων, που συνεδρίαζε από το μεσημέρι της Τετάρτης, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα, με την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου να είναι η ημέρα που επέλεξαν. Όπως λένε μάλιστα, θα παραμείνουν στην πρωτεύουσα μέχρι και το Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον χώρο της συνεδρίασης, στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν σίγουρα τρακτέρ από τις κοντινές περιοχές και ενδεχομένως συμβολική αντιπροσωπεία από τις πιο μακρινές. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο υπόλοιπος κόσμος να κατέβει στην Αθήνα με επιβατικά αυτοκίνητα και λεωφορεία, για να διασφαλιστεί ο μαζικός χαρακτήρας της δράσης.

Για τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, αυτή η κίνηση θεωρείται πως είναι το τελευταίο τους χαρτί απέναντι στην κυβέρνηση, καθώς θεωρούν ότι άκουσε, αλλά δεν έδωσε λύσεις στα βασικά τους αιτήματα, κυρίως στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και στο εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά.

Τις ερχόμενες Δευτέρα και Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν κατά τόπους δράσεις στις πόλεις τους.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης στη Νίκαια, έγινε και απολογισμός σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες και μορφές κινητοποίησης.