Μετά από μήνες αδιεξόδου, οι ΗΠΑ και το Ιράν επιχειρούν μια τελευταία προσπάθεια διπλωματικής αναζωπύρωσης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η ένταση αυξάνεται καθώς οι δύο πλευρές θέτουν «κόκκινες γραμμές» και νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν επισκευές σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Στην Κωνσταντινούπολη η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράγτσι θα επιχειρήσουν να αναζωπυρώσουν τη διπλωματία γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εκπρόσωποι του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ και της Αιγύπτου θα συμμετάσχουν σε διμερείς και τριμερείς συνομιλίες

Ένταση και ναυτική κινητοποίηση των ΗΠΑ

Η Ουάσινγκτον έχει στείλει ναυτική δύναμη κοντά στο Ιράν, μετά την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, τον προηγούμενο μήνα. Ο Τραμπ απαιτεί πυρηνικές παραχωρήσεις από την Τεχεράνη, ενώ ο κορυφαίος ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας, Άλι Λαριτζάνι, επιβεβαίωσε την προετοιμασία διαπραγματεύσεων.

Προαπαιτούμενα και «κόκκινες γραμμές»

Οι ΗΠΑ ζητούν μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, περιορισμούς στο βαλλιστικό πρόγραμμα και τέλος της υποστήριξης σε περιφερειακές ομάδες. Το Ιράν απορρίπτει τα τρία αιτήματα ως παραβίαση της κυριαρχίας του, βλέποντας ως μεγαλύτερο εμπόδιο το βαλλιστικό πρόγραμμα, παρά τον εμπλουτισμό ουρανίου.

«Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Τραμπ»

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η διπλωματία είναι σε εξέλιξη και ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να δείξει ευελιξία στον εμπλουτισμό ουρανίου, ακόμη και παραδίδοντας 400 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, υπό ρυθμίσεις κοινοπραξίας, αρκεί οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να απομακρυνθούν.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν επισκευές σε πυρηνικούς χώρους

Την ίδια ώρα, νέες εικόνες από τις εγκαταστάσεις Ισφαχάν και Νατάνζ εμφανίζουν εργασίες επισκευής σε κτίρια που είχαν καταστραφεί πέρυσι, υποδηλώνοντας πιθανή προετοιμασία για επιπλέον στρατιωτικά πλήγματα ή μετακίνηση εξοπλισμού.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις;

Μετά από πέντε γύρους συνομιλιών, που έχουν παγώσει από τον Μάιο του 2023, παραμένουν δύσκολα ζητήματα, όπως η διατήρηση του εμπλουτισμού ουρανίου στην Ισλαμική Δημοκρατία και η άρνηση αποστολής όλου του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Το Ιράν δηλώνει ότι το πρόγραμμα είναι μόνο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες ειρηνικές χρήσεις, ενώ οι δυτικές χώρες ανησυχούν για ενδεχόμενη χρήση σε πυρηνικά όπλα.