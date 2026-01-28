Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αντικαταστήσει τον επικεφαλής της αμερικανικής συνοριοφυλακής Γκρέγκορι Μποβίνο με τον Τομ Χόμαν δείχνει ότι λαμβάνει κατ’ αρχήν υπ’ όψη του τις διαμαρτυρίες για τον φόνο του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, με τα βίντεο που είχαν τραβηχθεί επί τόπου να διαψεύδουν τις επίσημες εκδοχές της υπηρεσίας.

Ο Τομ Χόμαν, ωστόσο, που αποκαλείται «τσάρος των συνόρων» και θα επιβλέπει τις επιχειρήσεις, δίνοντας αναφορά απευθείας στον πρόεδρο, έχει επίσης ένα προφίλ σκληρού υποστηρικτή των απελάσεων και συνολικά της αντιμεταναστευτικής πολιτικής. Έχει μάλιστα χαρακτηριστεί από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ σε ποστ του ως «σκληρός, αλλά δίκαιος».

Αρχιτέκτονας της πολιτικής χωρισμού των οικογενειών μεταναστών

Ο Τομ Χόμαν αποτελεί σκληροπυρηνικό υποστηρικτή της πολιτικής μαζικών εκτοπισμών και είναι κυρίως γνωστός ως ο αρχιτέκτονας της πολιτικής του χωρισμού των οικογενειών των μεταναστών. Κατά την πρακτική αυτή, οι γονείς μπορεί να κρατούνται χωριστά από τα παιδιά, τα οποία αναλαμβάνονται από το γραφείο επανεγκατάστασης μεταναστών. Η λογική του, όπως την έχει αναπτύξει στον δημόσιο λόγο, είναι ότι ο χωρισμός από τα παιδιά τους είναι τραυματικός για τους περισσότερους γονείς και λειτουργεί αποτρεπτικά για τη μετανάστευση. Η τακτική αυτή είχε προταθεί επί κυβέρνησης Ομπάμα και είχε αρχικά απορριφθεί, ενώ υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, θεωρούμενη ως αποτελεσματική. Χιλιάδες παιδιά χωρίστηκαν από τους γονείς τους έως την υπογραφή διατάγματος από τον Τραμπ που έθετε τέλος στην πρακτική.

Υποστηρικτής θεωριών συνωμοσίας

Ο Χόμαν είχε αρχίσει τη σταδιοδρομία του ως αστυνομικός στη Νέα Υόρκη, ανήκοντας σε μια πολύτεκνη οικογένεια Καθολικών με τον πατέρα και τον παππού του να είναι επίσης αστυνομικοί. Σύντομα εντάχθηκε στη συνοριοφυλακή στην Καλιφόρνια. Στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) εργάζεται από την ίδρυσή της το 2003, επιβλέποντας τα σύνορα ανάμεσα στο Τέξας και το Μεξικό. Το 2015 διακρίθηκε για τις υπηρεσίες του επί κυβερνήσεως Ομπάμα.

Υπήρξε επικεφαλής της ICE κατά την πρώτη θητεία Τραμπ από τον Ιανουάριο 2017 έως τον Ιούνιο 2018, ανακοινώνοντας αύξηση 38% στις συλλήψεις. Μετά το 2018 εμφανιζόταν συχνά στο Fox News ως σχολιαστής. Χαρακτηρίζεται από σχετικά αθυρόστομο λόγο με τη χρήση προφορικών εκφράσεων στα όρια της απρέπειας. Έχει κατά καιρούς υποστηρίξει θεωρίες συνωμοσίας, όπως αυτή τη «μεγάλης αντικατάστασης» των πληθυσμών, κατηγορώντας σχετικά την κυβέρνηση Μπάιντεν για εργαλειοποίηση των μεταναστών με σκοπό τη δημιουργία δεξαμενής ψήφων. Υποστηρίζει επίσης ρατσιστικές θεωρίες για τους Μεξικανούς ως ανήκοντες σε έναν πολιτισμό ανθρωποθυσιών και ως έχοντες λατρεία θανάτου.

Συμμετοχή σε αντιμεταναστευτικές οργανώσεις

Είναι χαρακτηριστικό για το ιδεολογικό του στίγμα το ότι έχει συμμετάσχει στην πρωτοβουλία «Project 2025», ένα σχέδιο εκπονηθέν από τη δεξαμενή σκέψης «The Heritage Foundation» το 2023, το οποίο περιγράφει τι πρέπει να κάνει μια συντηρητική κυβέρνηση όταν καταλάβει την εξουσία. Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αντιμεταναστευτικές πολιτικές, όπως μαζικές συλλήψεις και απελάσεις, τη χρηματοδότηση τείχους μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού, την άμεση απέλαση ασυνόδευτων ανηλίκων, το πάγωμα της χρηματοδότησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και την επιβολή πρόσθετων εξόδων για όσους ζητούν άσυλο.

Συμμετείχε, επίσης, στη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Border 911» η οποία, μεταξύ άλλων, διαχειρίζεται πληροφορίες για τα προφίλ μεταναστών. Το 2024, μιλώντας στην εθνική σύνοδο των Ρεπουμπλικανών, είχε καταφερθεί εναντίον της «αυτοκτονικής πολιτικής» της κυβέρνησης Μπάιντεν και απευθυνόμενος σε «εκατομμύρια μεταναστών» τους είχε παροτρύνει να ετοιμάσουν τις αποσκευές τους για να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ εν όψει της εκλογής Τραμπ.

Κατηγορίες για δωροδοκία

Τον Σεπτέμβριο του 2024 αντιμετώπισε έρευνες του FBI. Φέρεται να βιντεοσκοπήθηκε να λαμβάνει τσάντα με 50.000 δολάρια ως δωροδοκία από πράκτορες του FBI που παρίσταναν τους επιχειρηματίες. Η έρευνα αφορούσε την κατηγορία ότι ο Χόμαν δεχόταν χρηματικά ποσά από εταιρίες ασφάλειας, υποσχόμενος κυβερνητικά συμβόλαια μετά την εκλογή Τραμπ. Τον Σεπτέμβριο του 2025, επί κυβέρνησης Τραμπ, η υπόθεση έκλεισε ως μη έχουσα αρκετά στοιχεία. Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ παραδέχτηκε την ύπαρξη της συνάντησης, αλλά υποστήριξε ότι ο Χόμαν δεν έλαβε εντέλει το χρηματικό ποσό, ενώ ο ίδιος ο Χόμαν δήλωσε πιο λακωνικά ότι δεν προέβη σε καμία εγκληματική ενέργεια.

«Τσάρος των συνόρων»

Από την αρχή της δεύτερης θητείας Τραμπ, ο Χόμαν αναδείχθηκε σε «τσάρο των συνόρων» με κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική «μηδενικής ανοχής». Ονόμασε την πολιτική του «οι χειρότεροι πρώτα», εννοώντας ότι θα απελαθούν πρώτα οι εγκληματίες και όσοι θεωρούνται ως απειλές για την εθνική ασφάλεια και στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Χαίρει της εμπιστοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ, όπως φαίνεται και από την τοποθέτησή του ως επικεφαλής των επιχειρήσεων στη Μινεσότα με τη δυνατότητα να απευθύνεται άμεσα στον αμερικανό πρόεδρο.