Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, ακολουθώντας το πρότυπο της Αυστραλίας, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να προειδοποιεί την Τρίτη ότι τα παιδιά κινδυνεύουν να παρασυρθούν σε «έναν κόσμο ατελείωτου άγχους και συγκρίσεων».

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει δραστικά μέτρα, μια μέρα μετά την ανακοίνωση ότι θα εξετάσει εάν πρέπει να περιοριστούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η ηλικία στην οποία τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να επιβληθούν τέτοια μέτρα.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα, οπότε είναι σημαντικό να εξεταστεί σωστά», δήλωσε ο Στάρμερ.

Στο «μοντέλο» της Αυστραλίας

Οι υπουργοί πρόκειται να επισκεφθούν την Αυστραλία, η οποία τον περασμένο μήνα έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, προκειμένου να εξετάσουν την προσέγγισή τους. Η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ δήλωσε ότι η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο να θεσπίσει το ίδιο όριο ηλικίας με την Αυστραλία.

Ενώ ορισμένοι θεωρούν την απαγόρευση ως τον πιο σαφή τρόπο προστασίας των παιδιών, είπε στο κοινοβούλιο, άλλοι φοβούνται ότι θα μπορούσε παράλληλα να στερήσει από τα παιδιά τις θετικές πλευρές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πρόσθεσε.

Παγκόσμιες ανησυχίες για την ψυχική υγεία των παιδιών

Ωστόσο, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο εξετάζουν τους κινδύνους της έκθεσης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον αντίκτυπο του χρόνου που περνούν μπροστά στην οθόνη, στην ανάπτυξή τους και την ψυχική τους υγεία.

Η πρόσφατη ραγδαία έκρηξη του περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη στο διαδίκτυο έχει επιδεινώσει αυτές τις ανησυχίες, όπως υπογράμμισε αυτό το μήνα η δημόσια κατακραυγή για τις αναφορές ότι το chatbot Grok AI του Ίλον Μασκ δημιουργεί μη συναινετικές σεξουαλικές εικόνες, συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων.

Αυστηρότερα μέτρα και περαιτέρω έλεγχοι

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη καταρτίσει σχέδια για την πλήρη απαγόρευση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν ακατάλληλες εικόνες, ενώ παράλληλα εργάζεται για να εμποδίσει τα παιδιά να λαμβάνουν, να μοιράζονται ή να βλέπουν αυτές τις εικόνες στις συσκευές τους, ανέφερε στην δήλωση της Δευτέρας.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δήλωσε ότι εξετάζει επίσης την κατάργηση λειτουργιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εθιστική χρήση των κοινωνικών μέσων.

Ο πρόσφατα εφαρμοσθείς νόμος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο της Βρετανίας, ένας από τους αυστηρότερους μηχανισμούς ασφάλειας, έχει αυξήσει το ποσοστό των παιδιών που υποβάλλονται σε έλεγχο ηλικίας στο διαδίκτυο από 30% σε 47%.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η παιδική ηλικία δεν πρέπει να επηρεάζεται από ξένους ούτε να δέχεται πίεση για να κερδίσει κανείς «likes», προσθέτοντας ότι «για πάρα πολλούς σήμερα, η παιδική ηλικία αφορά έναν κόσμο ατελείωτου άγχους και συγκρίσεων».

«Θα συνεργαστούμε με ειδικούς για να προσδιορίσουμε τα πιο αποτελεσματικά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να κάνουμε περισσότερα», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι «καμία επιλογή δεν αποκλείεται».