Νέο βίντεο ντοκουμέντο με το δρομολόγιο που φαίνεται να ακολούθησαν οι απαγωγείς του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, αποκαλύπτει το Mega. Οι Αρχές ερευνούν σύνδεση με οργανωμένο έγκλημα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται οικογενειακές διαμάχες, παλιές απειλές και δύο ύποπτοι θάνατοι συνεργατών του θύματος.

Στις 26 Ιανουαρίου τα ξημερώματα της απαγωγής, ώρα 2:15, το αυτοκίνητο των κακοποιών μέσα στο οποίο βρίσκεται ο επιχειρηματίας καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να περνά από δρόμο στην Μάνδρα.

Η κάμερα του MEGA ακολουθεί τον δρόμο που εικάζεται ότι πήραν οι απαγωγείς από την Μάνδρα προς την Νέα Πέραμο. Σε αυτό σημείο υπάρχει ερημιά, εγκαταλελειμμένα κτίρια και τα ερειπωμένα ποιμνιοστάσια, με τα πιθανά σημεία όπου θα μπορούσαν να είχαν κρατήσει τον επιχειρηματία να είναι αρκετά.

Ο τρόπος που εκτελέστηκε δείχνει εκδίκηση, με την αστυνομία να εξετάζει εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο εμπρησμός οχημάτων του πατέρα του

Το 27χρονο θύμα τα τελευταία 2 χρόνια είχε κληρονομήσει μεγάλη ακίνητη περιουσία από τον παππού του.

Υπήρξαν κόντρες με τον πατέρα του, ο οποίος μάλιστα για ένα διάστημα υποπτευόταν τον γιο του για τους εμπρησμούς σε οχήματα της εταιρείας που διαθέτει.

Η σύντροφος του 27χρονου κατέθεσε ότι υπήρξαν ανάμεσα σε πατέρα και γιο κόντρα για τα περιουσιακά.

«Όχι δεν ισχύει αυτό, είμαι και εγώ κληρονόμος, γιατί είμαι γιος του. Από την ώρα που είμαι γιος του, είμαι και εγώ κληρονόμος. Από το νόμο πάει. Ο γιος μου όταν πέθανε η μάνα μου κληρονόμησε και έπαιρνε και νοίκια, δεν είχα κανένα πρόβλημα να παίρνει νοίκια το παιδί μου. Αλλά είμαι και εγώ κληρονόμος και η ανιψιά μου», είπε ο πατέρας του 27χρονου.

Ο πατέρας του αναμένεται να καταθέσει αύριο στις Αρχές. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών στο MEGA, υπάρχουν ηχογραφημένα μηνύματα του πατέρα προς το γιο του, στα οποία τον απειλεί.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και δύο θάνατοι παλιών συνεργατών του θύματος. Ενός επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε με μαφιόζικο τρόπο το 2024 στη Μάνδρα και ενός νεαρού, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο, με τον 27χρονο τότε να επιβαίνει στο αυτοκίνητο.

Έμπειροι αστυνομικοί αναζητούν εάν υπάρχει η οποιαδήποτε διασύνδεση με την αρπαγή και την εκτέλεση του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Η κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου

Η σύντροφος του 27χρονου υποστήριξε στην μαραθώνια κατάθεσή της, πως ο αρραβωνιαστικός της δεν δεχόταν απειλές. Δεν έδειχνε ανήσυχος για κάτι. Δεν έδειχνε να φοβάται για τη ζωή του. Η ίδια επανέλαβε πως μετά την αρπαγή, δεν επικοινώνησε κανείς μαζί της για να ζητήσει λύτρα.

«Δεν ξέρω αν είχε μπλέξει σε παράνομες δραστηριότητες, ούτε μπορώ να υποθέσω ποιος θα ήθελε το κακό του. Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Δεν μου είχε πει ότι τον απασχολούσε κάτι. Έδειχνε καλά και σε καμία περίπτωση προβληματισμένος. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο».

Η σύντροφός του περιέγραψε ότι τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, λίγες στιγμές πριν την αρπαγή, ο 27χρονος χτύπησε το κουδούνι, γεγονός που δεν έχει καταγραφεί από το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό.

Έτσι αναμένεται να κληθεί εκ νέου για κατάθεση ώστε να απαντήσει για τα κενά στην πρώτη της κατάθεση.

Οι τρεις «κρίκοι» που ερευνούν οι Αρχές

Από τη δολοφονία του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά στη Μάνδρα Αττικής πριν από δύο χρόνια, σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην Ελευσίνα με έναν νεκρό δύο μήνες μετά, και από εκεί στην απαγωγή και τη μαφιόζικη εκτέλεση του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, την περασμένη Κυριακή.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών θεωρούν πως αν καταφέρουν να τεκμηριώσουν τη σύνδεση των 3 υποθέσεων, θα έχουν καταφέρει να λύσουν τους πιο καθοριστικούς γρίφους, στη δολοφονία του 27χρονου. Για την ώρα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, αναλύονται με σχολαστικότητα.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης του Βήματος και των Νέων, Βασίλης Λαμπρόπουλος, άτομο που βρισκόταν στο μικροσκόπιο για τη δολοφονία του Χρήστου Γιαλιά, ήταν εκείνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα της Ελευσίνας 2 μήνες μετά.

Στη θέση του συνοδηγού στο μοιραίο όχημα καθόταν ο 27χρονος. Οι δυο τους, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές γνωρίζονταν και είχε τύχει να συνεργαστούν επιχειρηματικά.

«Τη γνάθο του είχε σπάσει. Πήγε, νοσηλεύτηκε, έμεινε μια μέρα, δύο, αν δεν κάνω λάθος και βγήκε από ‘κει. O οδηγός έχει συγχωρεθεί. Ήταν φίλοι», λέει ο θείος του 27χρονου.

Ένα και πλέον χρόνο μετά τον θάνατο του φίλου του, ο 27χρονος που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, ίδρυσε εταιρεία στον Ασπρόπυργο, που όπως θεωρούν οι αστυνομικοί ήταν ουσιαστικά η συνέχεια της αντίστοιχης που είχε στην ίδια περιοχή ο Χρήστος Γιαλιάς.