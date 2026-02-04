Τρία 24ωρα από την στιγμή που εντοπίστηκε η σορός του 27χρονου σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, οι αξιωματικοί της Αστυνομίας που κινούν τα νήματα της έρευνας προσπαθούν να διαπιστώσουν τι κρύβεται πίσω από το έγκλημα.

Η σύντροφος του 27χρονου υποστήριξε στην κατάθεσή της πως ο αρραβωνιαστικός της δεν δεχόταν απειλές. Δεν εμφανιζόταν προβληματισμένος και ανήσυχος για κάτι, ούτε έδειχνε να φοβάται για τη ζωή του. Η ίδια επανέλαβε πως μετά την απαγωγή, δεν επικοινώνησε κανείς μαζί της για να ζητήσει λύτρα.

«Δεν ξέρω αν είχε μπλέξει σε παράνομες δραστηριότητες, ούτε μπορώ να υποθέσω ποιος θα ήθελε το κακό του. Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου».

Τις 4 ώρες που παρέμεινε ενώπιον των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών, η σύντροφος του θύματος ήταν φορτισμένη και σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

«Δεν μου είχε πει ότι τον απασχολούσε κάτι. Έδειχνε καλά και σε καμία περίπτωση προβληματισμένος. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο».

Η καταθέση της συντρόφου στο Ανθρωποκτονιών

– Εκείνο το βράδυ ο σύντροφός σας, σας χτύπησε το κουδούνι;

– Ναι, του άνοιξα, είδα στο θυροτηλέφωνο κάτι περίεργο, αλλά δεν έδωσα σημασία, απλά είδα ότι άργησε να ανέβει και κατέβηκα μετά από ώρα να δω.

– Έχετε ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του συντρόφου σας;

– Δεν ξέρω αν ο σύντροφός μου εμπλέκεται σε κάτι παράνομο ή αν έχει κάνει κάτι παράνομο. Γενικά δεν μου μιλούσε για τις δουλειές του. Ούτε για τη μόνιμη εργασία του δεν μου έλεγε.

– Είχε δεχθεί απειλές;

– Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς ή αν κάποιος τον απειλούσε ή ενοχλούσε. Δεν μου είχε πει κάτι, γενικά όμως δεν τον έβλεπα να φοβάται για κάτι.

– Με ποιους έκανε παρέα;

– Είχε κάποιους φίλους (δεν διευκρίνισε ποιους). Με όσους έκανε παρέα δεν ένιωθε κίνδυνο.

– Σας πήρε κάποιος να ζητήσει λύτρα;

– Ουδέποτε με πήραν τηλέφωνο για να μου ζητήσουν λύτρα ούτε όμως για κάποιον άλλο λόγο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι φοβάμαι πολύ για εμένα και το παιδί μου.

– Τι σχέση είχε ο 27χρονος με την οικογένειά του;

– Δεν μιλούσαν πολύ, αλλά δεν τσακώνονταν κιόλας. Είχαν ελάχιστες σχέσεις, μιλούσε πιο πολύ με τη μαμά του. Με τον μπαμπά του πιο λίγο.

Παρενέβη άλλο πρόσωπο;

Ένα σοβαρό ενδεχόμενο που εξετάζουν οι αρχές αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Έχουμε μία αρπαγή. Δεν επικοινωνούν με κανέναν, ούτε με τη γυναίκα ούτε με κάποιον από τους συγγενείς, με κανέναν απολύτως. Το μεγάλο ζητούμενο είναι τι είδους αρπαγή είναι, πού στοχεύει εφόσον δεν ζητούνται λύτρα, και αν γίνεται μία προσπάθεια να τον πείσουν να κάνει κάποια πράγματα τα οποία θέλουν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε κάποιο πεδίο.

»Εκείνο που εξετάζεται σοβαρά είναι ότι στη διάρκεια της απαγωγής ενδιαφέρθηκε κάποιο άτομο το οποίο έχει έμμεση σχέση με το περιβάλλον του, αλλοδαπός, ο οποίος φαίνεται να τηλεφώνησε από έναν κύκλο ίσως παρανόμων που γνωρίζει και υπέθεσε ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες. Υπάρχει αυτή η πληροφορία που εξετάζεται. Φαίνεται ότι υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ δύο ομάδων, ο ένας έμαθε ότι πήραν τον 27χρονο και ο άλλοι προσπάθησαν να παρέμβουν, να τον διασώσουν».