Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της εξαφάνισης και δολοφονίας του 27χρονου άνδρα στην Ελευσίνα, καθώς από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι στην απαγωγή του συμμετείχαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, ενώ οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να κάψουν τη σορό του, χωρίς τελικά να το καταφέρουν.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές στρέφουν πλέον τις έρευνες κυρίως προς την κατεύθυνση οικονομικών διαφορών, εξετάζοντας ενδελεχώς το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Η σορός του 27χρονου εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Ο άνδρας βρέθηκε δεμένος χειροπόδαρα και έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, γεγονός που από την πρώτη στιγμή οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του Τμήματος Ανθρωποκτονιών καθώς και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει περαιτέρω φως στον χρόνο και τον τρόπο δολοφονίας.

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, όταν ο 27χρονος εξαφανίστηκε έξω από την κατοικία όπου διέμενε με τη σύντροφό του στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο νεαρός επέστρεφε από ίντερνετ καφέ και χτύπησε το κουδούνι, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του. Αν και εκείνη του άνοιξε, ο ίδιος δεν ανέβηκε ποτέ στο διαμέρισμα.

Τι έδειξαν τα βίντεο;

Ανησυχώντας, η γυναίκα κατέβηκε να τον αναζητήσει, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Από το υλικό καμερών ασφαλείας που εξετάστηκε στη συνέχεια, προκύπτει ότι τέσσερα άτομα, ντυμένα με σκούρα ρούχα, τον ακινητοποίησαν έξω από το σπίτι του και τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο. Από τον έλεγχο των πινακίδων διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Έκτοτε δεν υπήρξε κανένα ίχνος ζωής από τον 27χρονο, ούτε οποιαδήποτε επικοινωνία με την οικογένεια ή το περιβάλλον του για λύτρα, στοιχείο που από νωρίς προβλημάτισε τις αρχές και αποδυνάμωσε το ενδεχόμενο απαγωγής με σκοπό οικονομικό όφελος μέσω εκβιασμού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να κάψουν τη σορό του θύματος, προφανώς σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς ωστόσο να επιτύχουν τον σκοπό τους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αναλύουν καρέ-καρέ το βιντεοληπτικό υλικό, να συλλέγουν μαρτυρίες και να ερευνούν το επαγγελματικό και προσωπικό περιβάλλον του θύματος, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να αποσαφηνιστεί το κίνητρο πίσω από το έγκλημα.