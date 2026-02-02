Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τη διαλεύκανση της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο. Ο νεαρός άνδρας απήχθη πριν μία εβδομάδα και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα της περιοχής, με 10 σφαίρες στο σώμα του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε, καθώς και ο εντοπισμός του προκαλούν ερωτήματα, που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές. Ειδικότερα, θα πρέπει να ανακαλύψουν:

Ποια ήταν τα κίνητρα της αρπαγής; Οι δράστες δεν φαίνεται να επικοινώνησαν με την οικογένεια για να ζητήσουν λύτρα.

Πού πότε και γιατί τον δολοφόνησαν; Είχε ανοιχτούς λογαριασμούς; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι Αρχές.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνουν πρόσωπα από τον περίγυρο του θύματος για τυχόν οικονομικές διαφορές που μπορεί να είχε μαζί τους.

Ακόμα, εξετάζεται, αν η δολοφονία του 27χρονου σχετίζεται με την εκτέλεση επιχειρηματία το 2024 στη Μάνδρα. Τότε, οι δράστες είχαν δολοφονήσει το θύμα μέσα στο όχημά του και στη συνέχεια είχαν βάλει φωτιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το ίδιο επιχείρησαν να κάνουν οι δράστες της συγκεκριμένης υπόθεσης στη Νέα Πέραμο.

Τα τελευταία βήματα του 27χρονου πριν την εξαφάνιση

Ο 27χρονος, το θύμα της στυγερής δολοφονίας, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος τη στιγμή που επιστρέφει στο σπίτι του, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του.

Λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, δύο μαυροντυμένοι άνδρες τον πλησιάζουν αιφνιδιαστικά, όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του MEGA, και τον επιβιβάζουν με τη βία σε αυτοκίνητο. Ο ένας από τους δύο φαίνεται να κρατά όπλο.

Από εκείνη τη στιγμή, το κινητό του απενεργοποιείται και κάθε ίχνος του χάνεται. Η σύντροφός του, το τελευταίο άτομο που τον είδε ζωντανό, απευθύνεται στο αστυνομικό τμήμα και δηλώνει την εξαφάνισή του. «Στις 02:05 ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι, γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του. Ήταν σε ίντερνετ καφέ κοντά στο σπίτι μας. Του άνοιξα, αλλά δεν ανέβηκε. Ανησύχησα, κατέβηκα κάτω και δεν ήταν πουθενά», δήλωσε η ίδια.

Νεκρός με 10 σφαίρες και πεταμένος σε ρέμα

Την Κυριακή, έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση του 27χρονου, άνδρας που έκανε βόλτα με τον σκύλο του σε απομονωμένη περιοχή της Νέας Περάμου εντοπίζει τη σορό του άτυχου νεαρού. Έντρομος ειδοποιεί άμεσα τις Αρχές, με τους αστυνομικούς να αντικρίζουν ένα αποτρόπαιο θέαμα που παραπέμπει σε οργανωμένο και εξαιρετικά βίαιο έγκλημα.

Το θύμα βρέθηκε δεμένο χειροπόδαρα, με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ οι δράστες είχαν επιχειρήσει να κάψουν τη σορό. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός του επήλθε λίγες ώρες πριν τον εντοπισμό του στο ρέμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρέμεινε ζωντανός για περίπου μία εβδομάδα στα χέρια των απαγωγέων του.

«Ο γιος μου, μου είπε να φύγω για να σωθώ»

«Δεν έχω μάθει τίποτα, να βρεθεί ο δολοφόνος, αυτός που σκότωσε τον γιο μου και τίποτα άλλο», λέει ο πατέρας του 27χρονου. «Είμαι συντετριμμένη. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω γιατί… Το παιδί μου ήταν καλό, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν», λέει η μητέρα του.

Ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ωστόσο σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η μητέρα του στο MEGA φοβόταν εδώ και πολύ καιρό. Συγκεκριμένα, η μητέρα του ανέφερε πως πριν από τρία χρόνια είχαν γίνει δύο διαρρήξεις σε σπίτια της οικογένειας στην περιοχή του Ασπροπύργου, την περίοδο που ο 27χρονος έμενε μαζί με τη μητέρα και το αδελφό του.

Μετά τη δεύτερη διάρρηξη στο σπίτι τους φέρεται ο 27χρονος να είπε στη μητέρα του να φύγει προσωρινά από την Αθήνα και να πάει στην Κρήτη για να σωθεί. Της είχε εκμυστηρευτεί επίσης, πως φοβόταν, χωρίς ωστόσο να της αναφέρει κάτι παραπάνω.

«Ήταν το καλύτερο παιδί»

Ο 27χρονος λειτουργούσε μόνος το τελευταίο διάστημα μία εργολαβική εταιρεία και έμενε στο σπίτι της συντρόφου του, στην Ελευσίνα. Κάτοικοι στη γειτονιά τον έβλεπαν σπάνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεν είχε σχέσεις με τον πατέρα του. Μεγάλωσε κοντά στον παππού του και προσπάθησε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος από μικρή ηλικία. Η μητέρα του έμενε στην Κρήτη.

«Ήταν το καλύτερο παιδί, αυτό μπορώ να πω εγώ», λέει φίλη του.

Στο άκουσμα της τραγικής είδησης, η μητέρα του 27χρονου ταξίδεψε από την Κρήτη στην Αθήνα και ενημερώθηκε για τον μαρτυρικό θάνατο του παιδιού της. Η ίδια φέρεται να είπε πως δεν είχε διασθανθεί ότι κινδύνευε το παιδί της.

«Το έμαθα χθες το βράδυ, τον είχαν απαγάγει και τον σκότωσαν, τον λόγο δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Ένα παιδί, ήσυχο παιδί, στεναχωρήθηκα», αναφέρει φίλη του θύματος.

Τι ισχύει για την οικογένειά του

Η οικογένεια του 27χρονου ήταν ευκατάστατη. Ο ίδιος κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα με ένα ακριβό αυτοκίνητο και είχε λευκό ποινικό μητρώο. Είχε αρραβωνιαστεί την κοπέλα με την οποία συζούσε στην Ελευσίνα και παλαιότερα είχε παίξει ποδόσφαιρο σε έναν τοπικό σύλλογο.

«Ο παππούς του είχε οικονομική δυνατότητα, ο πατέρας του είναι απλός άνθρωπος, μεταφορέας είναι, δηλαδή κουβαλάει ο άνθρωπος με το φορτηγάκι του».

Στην πρώτη του ανάρτηση για το 2026, έστελνε ευχές σε φίλους και συγγενείς και προσπαθούσε να δώσει το στίγμα των δικών του προθέσεων για την χρονιά που ξεκινούσε.

«Το 2026 ξεκινά με στόχους, συνέπεια και όρεξη για εξέλιξη. Με σταθερά βήματα, καθαρή σκέψη και πίστη στη δουλειά μας, συνεχίζουμε να χτίζουμε κάτι καλύτερο κάθε μέρα. Για να επιτευχθούν όλα αυτά όμως ο κρίκος είναι ο ‘Ανθρώπινος Παράγοντας’. Υγεία, πρόοδος και δημιουργία σε όλους!».

Οι Αρχές αισιοδοξούν πως σύντομα όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν. Για την ώρα στρέφουν την προσοχή τους σε πιθανές προσωπικές ή οικονομικές διαφορές του 27χρονου και εστιάσουν στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον του.

Με μεγάλη προσοχή εξετάζονται και οι πληροφορίες που ενδέχεται να συνδέουν τον 27χρονο με πρόσωπα που σχετίζονται με παλαιότερη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα.