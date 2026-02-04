Το ελληνικό κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει την Τετάρτη ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα συμβάλει στην πρόσληψη δεκάδων χιλιάδων επιπλέον εργαζομένων από τη Νότια Ασία, ενώ ταυτόχρονα θα επιβάλλει κυρώσεις σε μετανάστες που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Η κυβέρνηση της Ελλάδας επιδιώκει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως «αυστηρή» σε θέματα μετανάστευσης, αλλά πρέπει να ψηφίσει το νομοσχέδιο της Τετάρτης λόγω της σοβαρής έλλειψης εργατικού δυναμικού σε ζωτικούς τομείς όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές και η γεωργία.

Τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου

Σύμφωνα με το politico, κεντρική ιδέα του νέου νόμου είναι να απλοποιήσει την πρόσληψη εργαζομένων μέσω προγραμμάτων πρόσληψης που έχουν συμφωνηθεί με χώρες όπως η Ινδία, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος. Θα υπάρχει ειδική «ταχεία διαδικασία» για μεγάλα έργα δημοσίων έργων.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζει, ωστόσο, ότι αυτά τα μέτρα για την πρόσληψη περισσότερων αλλοδαπών εργαζομένων θα έχουν αρνητική επίδραση σε ορισμένους βασικούς υποστηρικτές της. Για το λόγο αυτό, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα κατά των μεταναστών που έχουν ήδη εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα, καθώς και δεσμεύσεις για την πάταξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων που βοηθούν τους μετανάστες.

«Χρειαζόμαστε εργαζομένους, αλλά είμαστε αυστηροί με την παράνομη μετανάστευση», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Οι εντάσεις γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα αντικατοπτρίζουν το βαθμό στον οποίο αυτό παραμένει ένα καυτό θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρόλο που οι αριθμοί έχουν μειωθεί σημαντικά από τις μαζικές ροές του 2015, όταν τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου ήταν ένας από τους κύριους προορισμούς.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το ελληνικό κράτος έχει εγκρίνει ετησίως περισσότερες από 80.000 θέσεις εργασίας για μετανάστες. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την έλλειψη εργατικού δυναμικού, αλλά μελέτες από βιομηχανικούς συλλόγους δείχνουν ότι οι ανάγκες της χώρας είναι περισσότερες από το διπλάσιο του αριθμού των θέσεων που έχει εγκρίνει το κράτος και ότι μόνο οι μισές από αυτές τις θέσεις έχουν καλυφθεί.

Το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση αναμένεται να ψηφιστεί, καθώς η κυβέρνηση διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Αντιδράσεις και επικρίσεις

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν καταδικάσει, λέγοντας ότι αγνοεί την ανάγκη ένταξης των μεταναστών που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και υιοθετεί τη ρητορική της ακροδεξιάς.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στη χώρα δεν θα έχουν καμία δυνατότητα να αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς. Το νομοσχέδιο καταργεί επίσης τη διάταξη που χορηγεί άδειες διαμονής σε ασυνόδευτους ανηλίκους μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν σε σχολείο στην Ελλάδα.

«Όποιος είναι παράνομος αυτή τη στιγμή θα παραμείνει παράνομος, και όταν εντοπιστεί θα συλληφθεί, θα φυλακιστεί για δύο έως πέντε χρόνια και θα επαναπατριστεί», δήλωσε ο κ. Πλέβρης στους βουλευτές.

Οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιτίθενται επίσης στη νομοθεσία, η οποία, όπως υποστηρίζουν, ποινικοποιεί τις ανθρωπιστικές ΜΚΟ, συνδέοντας ρητά τις δραστηριότητές τους που σχετίζονται με τη μετανάστευση με σοβαρά εγκλήματα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρές ποινές, όπως υποχρεωτικές ποινές φυλάκισης τουλάχιστον 10 ετών και βαριά πρόστιμα για τη βοήθεια στην παράνομη είσοδο, την παροχή μεταφορικών μέσων για την παράνομη μετανάστευση ή τη βοήθεια στους μετανάστες να παραμείνουν στη χώρα.

Η νομοθεσία της Τετάρτης παρέχει επίσης στον υπουργό Μετανάστευσης ευρείες εξουσίες για την ακύρωση της εγγραφής ΜΚΟ με βάση αποκλειστικά ποινικές κατηγορίες εναντίον ενός μέλους, και θα επιτρέπει την ανάκληση αδειών διαμονής με βάση μόνο την υποψία — υπονομεύοντας την αρχή της αθωότητας.

Ανθρωπιστικές και διεθνείς ανησυχίες

Ο εθνικός διαμεσολαβητής της Ελλάδας εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η τιμωρία ατόμων για παράνομη είσοδο στη χώρα παραβιάζει τις διεθνείς συμβάσεις για τη μεταχείριση των προσφύγων.

Ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, ήταν εξίσου καταδικαστικός.

«Αυτή η πολιτική προσέγγιση ακολουθεί την παγκόσμια εχθρική και ρατσιστική πολιτική γύρω από τη μετανάστευση», είπε.