Αναφορά στο χθεσινό περιστατικό στη Χίο, όπου πέθαναν πρόσφυγες και τραυματίστηκαν, έγινε στη Βουλή στην έναρξη της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πλεύρης: «Εκφράζουμε τη λύπη μας»

Ο αρμόδιος υπουργός, Θάνος Πλεύρης, πήρε αρχικά το λόγο και είπε ότι «εκφράζουμε τη λύπη μας για τους θανάτους που υπήρχαν, υπήρξε σκάφος που αφού εντοπίστηκε από το Λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και υπήρξε δυστύχημα από το οποίο υπάρχουν νεκροί, καθώς και τραυματίες. Να εκφράσω τη λύπη μου. Να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες και άνδρες του λιμενικού, οι οποίοι έσωσαν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί, καθώς στο σύνολό τους βρέθηκαν στη θάλασσα, καθώς και για το ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας».

Επίθεση από την Αντιπολίτευση

Ο κ. Πλεύρης είπε επιπλέον ότι «το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να κάνουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές παράνομων μεταναστών και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αυστηροποιεί τις ποινές, γι’ αυτούς τους δολοφόνους που είναι οι μόνοι υπεύθυνοι γι αυτό που συμβαίνει».

Οι δηλώσεις του υπουργού έφεραν αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας είπε ότι «αντί να εκφράσει την θλίψη του ότι έχουμε πάλι πολύνεκρα επεισόδια με μετανάστες στις ελληνικές θάλασσες και να θυμίσω ότι έχουμε το έγκλημα της Πύλου, το Φαρμακονήσι, ήρθε για να δώσει συγχαρητήρια.

«Αυτό που είπατε πέρα του ότι είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί έπρεπε να μας δώσετε μία πλήρη ενημέρωση, πόσοι είναι οι νεκροί, πόσοι είναι τραυματίες, το μόνο που σκεφτήκατε είναι να δώσετε συγχαρητήρια».

Πλεύση Ελευθερίας: «Ξενοφοβική ρητορική»

Κατηγόρησε τον υπουργό ότι επαναλαμβάνει «την ίδια απαράδεκτη, ξενοφοβική ρητορική: «Αλλά βεβαίως όταν έχετε πει στο παρελθόν το να φυλάμε τα σύνορα σημαίνει να έχουμε νεκρούς στα σύνορα, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό».

Ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Δημήτρης Μάντζος είπε ότι «είναι μία δύσκολη ημέρα και εκφράζουμε τη θλίψη και τον αποτροπιασμό μας για το πολύνεκρο τραγικό συμβάν ανοιχτά της Χίου. Το Ελάχιστο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία είναι να διεξάγει μία έρευνα σε βάθος για τα δεδομένα και τα περιστατικά αυτής της υπόθεσης. Δεν είναι πολλοί οι μήνες από το πολύνεκρο δυστύχημα στην Πήλο». Τόνισε ότι «δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η χώρα μας έχει ελεγχθεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων για τη διαχείριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το λιμενικό και η χώρα μας οφείλει να ζητά τη διερεύνηση και να την επιτυγχάνει».

ΠαΣοΚ: «Οχι χειροκροτήματα σήμερα, έχουμε νεκρούς»

Στη συνέχεια ζήτησε «να χαμηλώσουμε τους τόνους. Να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, στους λιμενικούς που φυλάνε τα σύνορα και να απομονωθούν οι περιπτώσεις που αμαυρώνουν το λιμενικό σώμα και όχι χειροκροτήματα σήμερα συνάδελφοι, έχουμε νεκρούς».

ΣΥΡΙΖΑ: «Μιλάμε για ανθρώπους»

«Η πρώτη προτεραιότητα μιας ευνομούμενης πολιτείας κυβερνήσεων είναι να εκφράσει τη βαθιά οδύνη της για δεκάδες ανθρώπους που χάθηκαν στο Αιγαίο, για έμβρυα που χάθηκαν, για άνδρες και γυναίκες στην προσπάθειά τους για ένα καλύτερο μέλλον βρήκαν τον θάνατο. Βέβαια τιμούμε τους άνδρες και τις γυναίκες τους λιμενικού σώματος και πρέπει να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της χώρας», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Είπε, επιπλέον, ότι η χώρα μας ελέγχεται από διεθνείς φορείς, για να προσθέσει ότι «η προστασία και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή είναι σαν το διεθνές δίκαιο που δεν μπορεί να γίνεται βέλος στην φαρέτρα της μικροκομματικής, πολλές φορές ακραίας προσέγγισης ενός δυστυχήματος και να το μετατρέπεται σε πολιτική άσκησης παλικαρισμού και εθνικού τσαμπουκά. Μιλάμε για ανθρώπους».

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο, κάνοντας λόγο για τραγωδία που προκαλεί θλίψη αλλά και οργή, καθώς –όπως τονίζει– αναδεικνύει μια πρακτική που αναπαράγει θανάτους και δυστυχία στα ελληνικά νερά. Το κόμμα θέτει ερωτήματα για το αν ακολουθήθηκαν οι ορθές διαδικασίες με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αν υπήρξαν λανθασμένες επιλογές και αν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παράνομων επαναπροωθήσεων. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η απουσία νόμιμων και ασφαλών οδών μετανάστευσης ενισχύει τα δίκτυα εκμετάλλευσης και τα θανατηφόρα ναυάγια, προειδοποιώντας πως δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσπάθεια συγκάλυψης, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

ΚΚΕ: «Αλυσίδα εγκλημάτων»

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, είπε ότι «δεν είναι ατυχές περιστατικό αλλά κρίκος σε αλυσίδα εγκλημάτων με σφραγίδα ΕΕ, Ελληνικής και Τουρκικής κυβέρνησης και στα πλαίσια αυτά δρουν διακινητές που δε φύτρωσαν από το πουθενά αλλά βρήκαν έδαφος. Τα ερωτηματικά που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι αμείλικτα:

-πως έγινε η σύγκρουση αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα αν έγινε προσπάθεια απώθησης και επαναπροώθησης και ποιες εντολές έλαβε λιμενικό από ηγεσία του».

Πρόσθεσε πως «δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις διαψεύσεις διαρροές και επιφανειακές πληροφορίες γιατί και σε παρόμοια άλλα εγκλήματα ενώ η κυβέρνηση είπε δεν είχε εμπλοκή συνέβη το αντίθετο. Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που υπάρχουν για ένα ακόμα πολύνεκρο έγκλημα».

Νέα Αριστερά: «θα είμαστε σαν το ice του Τραμπ»

Για μια «πολύ άσχημη μέρα για τη πατρίδα μας», έκανε λόγο η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά. «Ήρθε ο Πλεύρης και χωρίς τον Κικίλια που οφείλει να έρθει να εξηγήσει ήρθε για να μας δώσει συγχαρητήρια λιμενικό να πουν γι’ αυτούς που φυλάνε τη πατρίδα μας». « Αν ξεχάσουμε τι πάει να πει νεκρός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα είμαστε τελειωμένοι θα είμαστε σαν το ice του Τραμπ να κυνηγάμε κόσμο μέσα στη χώρα», συμπλήρωσε η βουλευτής.

Δευτερολογία Πλεύρη

Τον λόγο πήρε ξανά ο Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι «οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού κάνουν τη δουλειά τους και φυλάνε τα σύνορα. Εγκληματίες είναι οι διακινητές που βάζουν 40 ανθρώπους σε μια λέμβο 8 μέτρα. Πήγαν να γυρίσουν και χτύπησαν το σκάφος του λιμενικού Προφανώς γίνεται έρευνα. Εγώ αναφέρομαι στην Έκθεση και την Ενημέρωση του ΕΛ που πιστεύω. Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές».

Τον λόγο πήρε και ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος έχει υπηρετήσει ο υπουργός Ναυτιλίας λέγοντας «έχω ιδιαίτερη ευαισθησία – θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη λύπη μου. Γρήγορη ανάρρωση και ήδη το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου διενεργεί προανάκριση περιμένουμε να αποτυπωθεί τα πλήρη αίτια για το συμβάν».

Υπενθυμίζεται πως σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το νομοσχέδιο αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο, «υπηρετεί το στόχο για μια σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική, η οποία προωθεί την ανάπτυξη, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προστατεύει τη νομιμότητα και διασφαλίζει το κράτος δικαίου.