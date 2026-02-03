Ένα πολυεπίπεδο σχέδιο άμεσης στρατιωτικής επέμβασης σε περίπτωση παραβίασης μελλοντικής εκεχειρίας από τη Ρωσία έχουν καταρτίσει η Ουκρανία και οι δυτικοί της σύμμαχοι, προβλέποντας από διπλωματικές προειδοποιήσεις έως ενεργοποίηση ευρωπαϊκών και αμερικανικών δυνάμεων μέσα σε διάστημα 72 ωρών.

Το σχέδιο, που έχει συζητηθεί σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ Κιέβου, Ευρώπης και ΗΠΑ, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός αποτροπής, μετατρέποντας κάθε ρωσική παραβίαση σε αυτοματοποιημένο μονοπάτι κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με τους FT, το σχέδιο συζητήθηκε τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων.

Απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον αναμένεται να συναντηθούν στο Αμπού Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη, στο πλαίσιο συνομιλιών που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Βάσει της πρότασης, κάθε ρωσική παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα προκαλεί αντίδραση εντός 24 ωρών, αρχικά με διπλωματική προειδοποίηση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με ενέργειες του ουκρανικού στρατού για την αποτροπή της παραβίασης.

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, το σχέδιο προβλέπει τη μετάβαση σε δεύτερη φάση παρέμβασης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», στην οποία περιλαμβάνονται πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Τουρκία.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι σε περίπτωση ευρύτερης επίθεσης, θα ενεργοποιείται συντονισμένη αντίδραση δυτικής δύναμης, με συμμετοχή και του αμερικανικού στρατού, 72 ώρες μετά την αρχική παραβίαση.

Νέα πλήγματα από τη Ρωσία

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η Ρωσία προτιμά να συνεχίζει τα πλήγματά της παρά να δεσμευθεί στη διπλωματική οδό, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε περισσότερους από 70 πυραύλους και 450 drones εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Το να εκμεταλλεύεται τις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα για να τρομοκρατεί τον πληθυσμό είναι πιο σημαντικό για τη Ρωσία από το να επιλέξει τη διπλωματία», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, ενώ πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύκτας τη χώρα του «με συνολικά περισσότερους από 70 πυραύλους και εξαπέλυσαν 450 επιθέσεις με drones».

Από την πλευρά του ο Ολέξιι Κουλέμπα, υπουργός Ανάπτυξης της Ουκρανίας, δήλωσε στο Χ ότι «το αποτέλεσμα των πληγμάτων αυτών είναι ότι περισσότερες από 1.100 πολυκατοικίες στερούνται θέρμανσης» στο Κίεβο και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιτίθεται «σε κατοικίες, στη θέρμανση και τις βασικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών» σε όλη τη χώρα.

Η Ρωσία επανέλαβε την περασμένη νύκτα, έπειτα από μια ανάπαυλα μερικών ημερών, τα πλήγματά της εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, την ώρα που η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έχει πέσει σχεδόν στους -20° Κελσίου.

Απειλές απο Λαβρόφ

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα, επικαλούμενο τον ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, τόνισε ότι η Ρωσία θα θεωρήσει την ανάπτυξη από άλλες χώρες στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομών στην Ουκρανία ως ξένη επέμβαση και θα τις αντιμετωπίσει ως νόμιμους στόχους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Λαβρόφ επαίνεσε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τη διευθέτηση του πολέμου, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε πως κατανοεί τις θεμελιώδεις αιτίες πίσω από τη σύγκρουση.

«Η ανάπτυξη στην Ουκρανία στρατιωτικών μονάδων, εγκαταστάσεων, χώρων αποθήκευσης και άλλων υποδομών από χώρες της Δύσης είναι απαράδεκτη για εμάς και θα θεωρηθεί ως ξένη επέμβαση που αντιπροσωπεύει άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στον ιστότοπό του.

Επισημαίνεται πως χώρες της Δύσης – οι οποίες έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης δυνάμεων στην Ουκρανία προκειμένου να συμβάλουν στη διασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας – πρέπει να καταλάβουν ότι «οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών, εφόσον αναπτυχθούν στην Ουκρανία, θα γίνουν θεμιτοί στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις».

Οι ΗΠΑ ηγούνται των προσπαθειών για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών με εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας πρόκειται να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το ζήτημα της παραχώρησης στη Ρωσία διεθνώς αναγνωρισμένων ουκρανικών εδαφών παραμένει «αγκάθι» στις συνομιλίες. Το Κίεβο απορρίπτει την αξίωση της Μόσχας περί παραχώρησης ολόκληρου του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

Η Μόσχα έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει πως δεν θα ανεχθεί την παρουσία στην Ουκρανία στρατευμάτων από χώρες της Δύσης.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Μόσχα εκτιμά τις «στοχοθετημένες προσπάθειες» της κυβέρνησης Τραμπ που αποσκοπούν στη διευθέτηση του πολέμου και στην κατανόηση των μακροχρόνων ανησυχιών της Ρωσίας σχετικά με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και την κατάσταση στην Ουκρανία. Περιγράφει τον Τραμπ ως έναν από τους λιγοστούς πολιτικούς στη Δύση που όχι μόνο αρνήθηκε αμέσως να προωθήσει άνευ νοήματος και καταστροφικά προαπαιτούμενα για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τη Μόσχα σχετικά με την ουκρανική κρίση, ενώ μίλησε δημοσίως για τα βαθύτερα αίτιά της».