«Αναμφίβολα τα πυρηνικά όπλα είναι επικίνδυνα. Αν πρόκειται όμως για το ίδιο το μέλλον της χώρας, κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι η Ρωσία θα τα χρησιμοποιήσει», ανέφερε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στα πρακτορεία Reuters και TASS και στον Ρώσο πολεμικό μπλόγκερ WarGonzo στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα. .

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν η συνθήκη ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, γνωστή ως New START, λήξει χωρίς να παραταθεί, τότε η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ανησυχήσει που οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις δεν θα έχουν περιορισμούς ίσως για πρώτη φορά μετά τα χρόνια του 1970.

«Δεν θέλω να πω ότι αυτό αυτομάτως δηλώνει μια καταστροφή και την έναρξη ενός πυρηνικού πολέμου, αλλά θα πρέπει να ανησυχήσει τους πάντες», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συμφωνίες ελέγχου των πυρηνικών όπλων έχουν κρίσιμο ρόλο, όχι μόνο για τον περιορισμό του αριθμού των πυρηνικών κεφαλών, αλλά και ως ένας τρόπος να διακριβώνονται οι προθέσεις και να διασφαλίζεται κάποιος βαθμός εμπιστοσύνης ανάμεσα στις μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις.

«Όχι ΝΑΤΟ στην Ουκρανία»

Η πρόταση ευρωπαϊκών δυνάμεων να αναπτυχθούν ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας και μιας ειρηνευτικής συμφωνίας είναι απαράδεκτη, σύμφωνα με τη Ρωσία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Για ποιού είδους εγγύηση μπορούμε να μιλάμε, αν στρατιωτικές δυνάμεις από εχθρικές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αναπτυχθούν στο έδαφος μιας τέτοιας χώρας», δήλωσε ο Μεντβέντεφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στα πρακτορεία Reuters και TASS και στον Ρώσο πολεμικό μπλόγκερ WarGonzo στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα.

Ο Μεντβέντεφ είπε ότι οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αλλάξει από το 2024 που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τους ανακοίνωσε σε ομιλία του στο υπουργείο Εξωτερικών.