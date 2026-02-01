Σε μια κρίσιμη φάση για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε η εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση των δορυφορικών συστημάτων Starlink από τις ρωσικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις που έγιναν μέσω της πλατφόρμας X, η SpaceX και το Κίεβο εφαρμόζουν ένα νέο, αυστηρό πρωτόκολλο ελέγχου για τον εντοπισμό και την απενεργοποίηση μη εξουσιοδοτημένων τερματικών.

Τα βασικά σημεία της νέας στρατηγικής περιλαμβάνουν:

Υποχρεωτική Καταχώριση: Δημιουργία συστήματος ταυτοποίησης για όλους τους σταθμούς που λειτουργούν εντός της ουκρανικής επικράτειας.

Απενεργοποίηση Σταθμών: Οι χρήστες θα λάβουν οδηγίες επιβεβαίωσης των συσκευών τους, ενώ όσοι σταθμοί παραμείνουν μη πιστοποιημένοι θα τίθενται εκτός λειτουργίας.

Επιχειρησιακή Συνεργασία: Ο Φεντόροφ επιβεβαίωσε πως επίκεινται «σημαντικά πρόσθετα μέτρα» σε άμεση συνεργασία με τις τεχνικές ομάδες της SpaceX.

Η Ρωσική Απειλή και τα «Παράλληλα Δίκτυα»

Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία μετά από αναφορές για τη χρήση τερματικών Starlink σε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), η ενσωμάτωση αυτή αύξησε την επιχειρησιακή εμβέλεια των ρωσικών πληγμάτων έως και τα 500 χιλιόμετρα.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο ρωσικός στρατός δεν προμηθεύτηκε τον εξοπλισμό απευθείας από την εταιρεία, αλλά μέσω παράνομων κυκλωμάτων εισαγωγής από τρίτες χώρες, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Η στρατηγική ισορροπία του Starlink

Η διαχείριση της κρίσης αποτελεί μια σύνθετη εξίσωση για το Κίεβο, καθώς το Starlink παραμένει η ραχοκοκαλιά των ουκρανικών στρατιωτικών επικοινωνιών. Μια γενική διακοπή του συστήματος στην περιοχή θα έθετε σε κίνδυνο την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας.

Ο Ίλον Μασκ, ο οποίος στο παρελθόν είχε επικριθεί για τις θέσεις του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία και είχε απειλήσει με διακοπή της υπηρεσίας τον Μάρτιο του 2025, εμφανίστηκε τώρα έτοιμος για περαιτέρω δράση. «Τα μέτρα φαίνεται πως λειτούργησαν. Ενημερώστε μας αν χρειάζονται επιπλέον ενέργειες», δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος, με τον Φεντόροφ να τον χαρακτηρίζει «πραγματικό φίλο του ουκρανικού λαού».