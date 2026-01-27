«Πολύ καλά πράγματα» συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που πραγματοποιούνται στο Άμπου Ντάμπι, υποστήριξε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος στις δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για μια επίσκεψη στην Αϊόβα. Σημειώνεται ότι Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές με την μεσολάβηση των ΗΠΑ συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι δύο πλευρές εξέτασαν ζητήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο σε στρατιωτικά θέματα και επί του πεδίου, αλλά άνοιξαν και ζητήματα πολιτικής και διπλωματικής φύσης με βασικό και κύριο το εδαφικό ζήτημα και το Ντονμπάς.

«Εξαιρετική η συζήτηση με τον πρόεδρο της Συρίας»

Μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, στις σύντομες δηλώσεις του ανέφερε πως νωρίτερα είχε «μια εξαιρετική συνομιλία» με τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ αλ Σάρα.

Αν και δεν διευκρίνισε τι ακριβώς συζήτησαν με τον πρόεδρο της Συρίας, η επαφή αυτή έρχεται καθώς οι εξελίξεις στην Συρία, τόσο σχετικά με την εκεχειρία μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Κούρδων, όσο και σχετικά με την τύχη των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους που είχαν υπό την επιτήρηση τους οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) τρέχουν συνεχώς.

Αύριο τηλεφώνημα Αλ Σαράα- Πούτιν

Επιπλέον η συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Αλ Σάρα έρχεται μια μέρα πριν από προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον πρόεδρο της Συρίας και τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία είχε ήδη ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Κρεμλίνου η συζήτηση αύριο θα έχει θέμα τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και συνολικά την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.