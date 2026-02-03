Η προσέγγιση στη Φοντάνα ντι Τρέβι δεν είναι πλέον δωρεάν για όλους. Η Ρώμη επιβάλλει τέλος 2 ευρώ στους επισκέπτες που κατεβαίνουν στα σκαλοπάτια του μνημείου, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον υπερτουρισμό και να εξασφαλίσει πόρους για τη συντήρησή του.

Ποιοι πληρώνουν και ποιοι όχι

Το τέλος των 2 ευρώ αφορά μόνο όσους κατεβαίνουν τα σκαλοπάτια και πλησιάζουν τη λεκάνη του σιντριβανιού. Η γύρω πλατεία, απ’ όπου υπάρχει πλήρης ορατότητα του μνημείου, παραμένει ελεύθερα προσβάσιμη.

Σύμφωνα με τους κανόνες που είχαν ανακοινωθεί από τον Δεκέμβριο, εξαιρούνται:

οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρώμης

τα άτομα με αναπηρία και οι συνοδοί τους

τα παιδιά κάτω των 6 ετών

Ωράριο εφαρμογής του μέτρου

Η χρέωση θα ισχύει:

Καθημερινές: από 11:30 έως 22:00

Σαββατοκύριακα: από 09:00 έως 22:00

Στόχος, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, είναι ο καλύτερος έλεγχος της ροής των επισκεπτών στις ώρες αιχμής.

«Λιγότερος κόσμος, καλύτερη εμπειρία»

Πολλοί τουρίστες δηλώνουν θετικοί στο νέο μέτρο. Η αργεντινή επισκέπτρια Βαλεντίνα ντε Βιτσέντις παραδέχεται ότι δε γνώριζε εκ των προτέρων για το τέλος, αλλά δεν την ενοχλεί.

«Υπάρχει λιγότερος κόσμος εδώ μέσα και αυτό είναι καλό. Αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες, ούτε να μείνεις αρκετή ώρα για να το απολαύσεις», λέει, εκτιμώντας ότι το μέτρο θα περιορίσει τον συνωστισμό.

Πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο

Οι αριθμοί εξηγούν την πίεση: περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα επισκέφθηκαν τη Φοντάνα ντι Τρέβι την περίοδο Δεκεμβρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2025. Το διάστημα αυτό συνέπεσε σε μεγάλο βαθμό με το Καθολικό Ιωβηλαίο Έτος, που έφερε στη Ρώμη περίπου 33,5 εκατομμύρια προσκυνητές.

Ένα μνημείο με ιστορία και κινηματογραφικό μύθο

Τροφοδοτούμενη από ένα αρχαίο ρωμαϊκό υδραγωγείο και ολοκληρωμένη το 1762, η Φοντάνα ντι Τρέβι θεωρείται αριστούργημα του ύστερου μπαρόκ. Απεικονίζει τον Ωκεανό, θεό όλων των υδάτων, συμβολίζοντας τις μεταβαλλόμενες διαθέσεις των θαλασσών και των ποταμών του κόσμου.

Παράλληλα, έχει περάσει στην ιστορία του σινεμά χάρη στην εμβληματική σκηνή της «La Dolce Vita» του Φεντερίκο Φελίνι, όπου η Ανίτα Έκμπεργκ μπαίνει στο σιντριβάνι, καλώντας τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι με το θρυλικό «Marcello! Come here!».

Με πληροφορίες από το Reuters