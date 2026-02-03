Η ώρα για τη διεκδίκηση ενός ακόμα μεταλλίου έφτασε για την Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών. Οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη θα αντιμετωπίσουν το απόγευμα της Τρίτης την Ουγγαρία με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό.

Η γαλανόλευκη έχει φτάσει αήττητη μέχρι εδώ και θέλει να διεκδικήσει ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο. Απέναντί της θα βρει μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου η οποία διαθέτει και ταλέντο και εμπειρία.

Το πρώτο σπριντ θα δοθεί στις 19.15 και ο αγώνα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Δύο ώρες αργότερα θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιταλία. Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη στις 19.15 και ο μεγάλος τελικός στις 21.15.