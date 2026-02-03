Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Το Βήμα σήμερα: Grammys – Βραδιά μουσικής κατά Τραμπ
Το Βήμα σήμερα: Grammys – Βραδιά μουσικής κατά Τραμπ

Ποιοι ήταν οι μεγάλοι νικητές των φετινών βραβείων Grammy και πώς μια τελετή αφιερωμένη στη μουσική κατέληξε γεμάτη με πολιτικά παρατράγουδα.

Ποιοι ήταν οι μεγάλοι νικητές των φετινών βραβείων Grammy και πώς μια τελετή αφιερωμένη στη μουσική κατέληξε γεμάτη με πολιτικά παρατράγουδα.

Ο Κώστας Μπουρούσης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή ποιοι ήταν οι μεγάλοι νικητές των φετινών βραβείων Grammy και πώς μια τελετή αφιερωμένη στη μουσική κατέληξε γεμάτη με πολιτικά παρατράγουδα.

Στο podcast με τίτλο «Grammys: Βραδιά μουσικής κατά Τραμπ» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

  • 0:35 Τα μουσικά βραβεία Grammy και η μουσική που βραβεύουν.
  • 1:43 Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς.
  • 3:44 Οι καλλιτέχνες που συστήνονται στο κοινό μέσω των δημοφιλών μουσικών βραβείων.
  • 5:00 Τα πολιτικά μηνύματα που μονοπώλησαν την τελετή απονομής των φετινών Grammy.
  • 7:01 Το κίνημα καλλιτεχνών που αντιστέκονται στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.
  • 7:54 Οι ανερχόμενοι μουσικοί της διοργάνωσης.

