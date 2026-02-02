Όλα όσα έγιναν τη μεγάλη βραδιά των Grammy 2026 – Τα highlights, τα δάκρυα και οι ιστορικές νίκες

Ο Benito Antonio Martínez Ocasio δυσκολεύτηκε να σηκωθεί από τη θέση του, ξέσπασε σε κλάματα και παρέλαβε το βραβείο σχεδόν τρέμοντας. Ο λόγος του, κυρίως στα ισπανικά, ήταν βαθιά συγκινητικός.

Αφιέρωσε το βραβείο στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους στο Πουέρτο Ρίκο, στους Λατίνους καλλιτέχνες που «άξιζαν να βρίσκονται σε αυτή τη σκηνή πριν από εκείνον».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή που ευχαρίστησε τη μητέρα του:

«Ευχαριστώ τη μαμά μου που με γέννησε στο Πουέρτο Ρίκο. Σ’ αγαπώ».

Ο Bad Bunny κέρδισε συνολικά τρία Grammy και θα είναι και ο headline performer του επόμενου Super Bowl Halftime Show, επισφραγίζοντας πως το 2026, είναι η χρονιά του.

Στην κορυφή ο Kendrick Lamar: Πέντε Grammy, η απόλυτη κυριαρχία

Ο Kendrick Lamar ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς σε αριθμούς, φεύγοντας με πέντε βραβεία, αφήνοντας τα λόγια περιττά. Στην μακρά λίστα με τα βραβεία του, προστέθηκαν ακόμη το βραβείο Record of the Year για το “luther” (μαζί με τη SZA). Το σπουδαίο βραβείο Best Rap Album, για το GNX. Το Best Rap Performance – για το “Chains & Whips” (με Clipse, Pusha T, Malice & Pharrell Williams). Το Best Rap Song – για το “TV Off” και το Best Melodic Rap Performance, ξανά για το “luther” (με SZA).

Στις ομιλίες του παρέμεινε λιτός και ταπεινός, αποδίδοντας τιμή στο hip hop και στους συνυποψήφιούς του, ενώ απέφυγε κάθε διάθεση αυτοπροβολής.

Με αυτά τα βραβεία έγινε επίσης ο πιο πολυβραβευμένος ράπερ στην ιστορία των Grammy, ξεπερνώντας τον Jay-Z σε συνολικές νίκες στην καριέρα του.

Η αξέχαστη γκάφα της Cher

Μία από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς ανήκε στη Cher. Λίγο πριν ανακοινώσει το Record of the Year, άρχισε να μιλά για την καριέρα της, σταμάτησε απότομα και δήλωσε ότι θα αποχωρήσει, μέχρι που ο Trevor Noah τη σταμάτησε για να της υπενθυμίσει ότι πρέπει πρώτα να δώσει το βραβείο.

Όταν επέστρεψε, ανακοίνωσε με στόμφο:

«Και το Grammy, πηγαίνει στον Luther Vandross!»

Το κοινό πάγωσε. Ο πραγματικός νικητής ήταν το “luther” των Kendrick Lamar και SZA. Ο Mustard, ανεβαίνοντας στη σκηνή, ζήτησε να κρατηθεί ένα λεπτό σιγής για τον αείμνηστο Luther Vandross, μετατρέποντας την αμηχανία σε φόρο τιμής.

Ο Trevor Noah έκλεισε το θέμα με χιούμορ: «Λατρεύω τις live μεταδόσεις».

Η μεγάλη επιστροφή του Justin Bieber με boxer shorts και νέο tattoo

Η επιστροφή του Justin Bieber στη σκηνή των Grammy, μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας, ήταν από μόνη της ένα γεγονός με μεγάλο συναισθηματικό και συμβολικό βάρος. Ωστόσο, η ίδια η εμφάνισή του ήταν αυτή που προκάλεσε τις πιο έντονες και αντικρουόμενες αντιδράσεις της βραδιάς.

Ο Bieber ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το “Yukon” σε μια σχεδόν απογυμνωμένη performance, φορώντας ένα ζευγάρι boxer και κάλτσες, και κρατώντας μια μωβ ακουστική κιθάρα. Χωρίς σκηνικά εφέ, χωρίς χορογραφία, χωρίς εισαγωγή. Η επιλογή έμοιαζε συνειδητή και η αφιέρωση ξεκάθαρη προς το πρόσωπο της Hailey.

Η ερμηνεία του χαρακτηρίστηκε από χαμηλή ένταση και εσωστρέφεια, με τον ίδιο να δείχνει αποστασιοποιημένος, σχεδόν εύθραυστος.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και το νέο tattoo στην πλάτη του, το οποίο πολλοί χρήστες θεώρησαν ότι απεικονίζει τη σύζυγό του, Hailey Bieber, και μάλιστα μοιάζει εντυπωσιακά με συγκεκριμένη φωτογραφία της από εξώφυλλο περιοδικού το 2020.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του Justin Bieber στα Grammy δεν πέρασε απαρατήρητη. Είτε ως καλλιτεχνικό ρίσκο είτε ως προσωπική εξομολόγηση επί σκηνής, η εμφάνισή του απέδειξε ότι παραμένει ένας καλλιτέχνης που συνεχίζει να προκαλεί, να διχάζει και κυρίως να συζητιέται.

Ο φόρος τιμής στον Ozzy Osbourne από τον Post Malone που ράγισε καρδιές

Μία από τις πιο συγκινητικές, αγαπημένες και αθόρυβα εμβληματικές στιγμές των Grammy 2026 εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του In Memoriam, με έναν φόρο τιμής στον Ozzy Osbourne που καθήλωσε την αίθουσα.

Ο Post Malone ηγήθηκε ενός all-star tribute στον «Πρίγκιπα του Σκότους», ανεβαίνοντας στη σκηνή μαζί με τον παραγωγό Andrew Watt, τον Slash των Guns N’ Roses, τον Duff McKagan και τον Chad Smith των Red Hot Chili Peppers. Μαζί ερμήνευσαν το εμβληματικό “War Pigs”, το διαχρονικό αντιπολεμικό τραγούδι των Black Sabbath από το άλμπουμ Paranoid (1970).

Την ώρα που η βαριά, σχεδόν τελετουργική ερμηνεία ξεδιπλωνόταν στη σκηνή, η κάμερα στράφηκε στο κοινό, η Sharon Osbourne, μαζί με τα παιδιά της Kelly και Jack, παρακολουθούσαν εμφανώς συγκλονισμένοι, με δάκρυα στα μάτια, μια εικόνα που αποτύπωσε το πραγματικό βάρος της στιγμής, πέρα από τη μουσική.

Ο φόρος τιμής είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν είχαν συνεργαστεί στενά με τον Ozzy Osbourne:

ο Post Malone είχε ηχογραφήσει μαζί του τα “Take What You Want” και “It’s a Raid”

Post Malone honors Ozzy Osbourne with a heartfelt cover of "War Pigs" at the #Grammys, as Sharon, Kelly, and Jack watch in tears. pic.twitter.com/GThZoiVJY2 — Variety (@Variety) February 2, 2026

ο Andrew Watt υπήρξε executive producer στα δύο τελευταία άλμπουμ του Ozzy (Ordinary Man, Patient Number 9)

ο Slash είχε συνεργαστεί μαζί του στο “Crucify the Dead”

ενώ οι Duff McKagan και Chad Smith συμμετείχαν επίσης στις τελευταίες του δισκογραφικές δουλειές.

Ήταν μια στιγμή που δεν χρειάστηκε λόγια ή δηλώσεις. Μόνο μουσική, μνήμη και σεβασμό -μια υπενθύμιση ότι τα Grammy, λειτουργούν και ως συλλογικό αντίο.

Ο Steven Spielberg και το EGOT της ιστορίας

Μια ιστορική στιγμή εκτός μουσικών συνόρων, είναι και το γεγονός πως ο Steven Spielberg έγινε ο 22ος καλλιτέχνης που κατακτά EGOT, κερδίζοντας Grammy για το ντοκιμαντέρ “Music by John Williams”. Συγκινημένος, μίλησε για τη 50ετή συνεργασία και φιλία του με τον John Williams, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική πολιτιστική του προσφορά.

Steven Spielberg has officially joined the EGOT club after taking home his first win at the #Grammys.



The director was recognized for his work as a producer on the documentary “Music by John Williams,” a tribute to his longtime collaborator and the composer behind some of… pic.twitter.com/fDf6rec9rZ — Variety (@Variety) February 2, 2026

Το EGOT είναι ένας από τους πιο σπάνιους και εμβληματικούς τίτλους στη βιομηχανία του θεάματος.

Είναι ακρωνύμιο από τα αρχικά των τεσσάρων κορυφαίων βραβείων ψυχαγωγίας στις ΗΠΑ:

E – Emmy Awards (τηλεόραση)

G – Grammy Awards (μουσική)

O – Oscar / Academy Awards (κινηματογράφος)

T – Tony Awards (θέατρο)

Το EGOT δεν αφορά απλώς επιτυχία, αλλά καλλιτεχνική αριστεία σε πολλαπλά πεδία. Δηλώνει ότι ένας δημιουργός έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη, στη μικρή οθόνη, στη μουσική, και στο θέατρο -γι’ αυτό και ελάχιστοι το έχουν καταφέρει.

Τα Grammy 2026 απέδειξαν πως ο θεσμός, παρά τις αντιφάσεις του, εξακολουθεί να λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής του.

Μια απονομή όπου η μουσική συναντήθηκε με την πολιτική, η ιστορία με το παρόν και η προσωπική αφήγηση με τη συλλογική εμπειρία. Από τη συγκλονιστική νίκη του Bad Bunny μέχρι τις αμήχανες, αλλά απολύτως ανθρώπινες στιγμές επί σκηνής, τα Grammy 2026 άφησαν κάτι περισσότερο από βραβεία -άφησαν το αποτύπωμα μιας αλλαγής.