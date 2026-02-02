Όλα όσα έγιναν τη μεγάλη βραδιά των Grammy 2026 – Τα highlights, τα δάκρυα και οι ιστορικές νίκες

Ιστορική ήταν η χθεσινή βραδιά για την ποπ κουλτούρα και την μουσική βιομηχανία, καθώς η 68η απονομή των βραβείων Grammy πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας καλλιτέχνες με την πιο έντονη επιρροή στο σήμερα, συναισθήματα, συγκινήσεις και αμηχανίες.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη για έκτη και τελευταία φορά τον Trevor Noah. Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι η φετινή απονομή δεν θα περιοριζόταν μόνο στη μουσική. Η πολιτική, η ταυτότητα, η μετανάστευση και η κοινωνική δικαιοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο, τόσο στις εμφανίσεις όσο και στις ομιλίες των νικητών.
Πρόσωπο της βραδιάς δεν ήταν άλλο από τον Bad Bunny με ιστορική νίκη που άλλαξε τα δεδομένα
Η στιγμή που σημάδεψε ανεξίτηλα τη βραδιά ήρθε στο φινάλε. Ο Bad Bunny κέρδισε το Άλμπουμ της Χρονιάς για το “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κατακτά τη μεγαλύτερη διάκριση του θεσμού.