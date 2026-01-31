Ένα ακόμη επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού με ένας κρατούμενο να επιτίθεται σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής όταν κατά το κλείσιμο της φυλακής, ένας κρατούμενος αραβικής καταγωγής, επιτέθηκε σε έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, γρονθοκόπησε χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Την ώρα όμως που τον οδηγούσαν στο κρατητήριο, εκείνος επιχείρησε εκ νέου να τους επιτεθεί.

Ο δράστης τελικά ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο πειθαρχείο ενώ ο σωφρονιστικός υπάλληλος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης έλαβε αναρρωτική άδεια.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα περίπου χρόνο, κρατούμενος των φυλακών της Αλικαρνασσού μαχαίρωσε σωφρονιστικό υπάλληλο.