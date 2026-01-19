Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στις Φυλακές Κορυδαλλού ύστερα από συμπλοκή κρατουμένων που κατέληξε σε δολοφονία ενός βαρυποινίτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό διαδραματίστηκε στη Γ’ Πτέρυγα των φυλακών, όταν Αλβανός κρατούμενος δέχθηκε επίθεση υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες από Έλληνα συγκρατούμενό του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Θύμα και θύτης ήταν και οι δύο βαρυποινίτες εκτίοντας ποινές για ανθρωποκτονίες.