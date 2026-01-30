Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στην ενδιάμεση φάση του Champions League.

Οι Πειραιώτες, λίγο καιρό μετά το ραντεβού με τη Λεβερκούζεν στη League Phase και τη μεγάλη νίκη με 2-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη, θα αντιμετωπίσουν ξανά τη γερμανική ομάδα σε διπλούς αγώνες.

Πάμε να δούμε τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους στο δρόμο μέχρι τον μεγάλο τελικό του Champions League:

Φάση των 16:

Ολυμπιακός VS Μπάγερν ή Άρσεναλ

Προημιτελικά:

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ ή Μάντσεστερ Σίτι – Σπόρτιγνκ VS Ολυμπιακός

Ημιτελικά εφόσον προκριθεί

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα ή Τότεναμ – Λίβερπουλ VS Ολυμπιακός