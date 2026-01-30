Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στην ενδιάμεση φάση του Champions League.
Οι Πειραιώτες, λίγο καιρό μετά το ραντεβού με τη Λεβερκούζεν στη League Phase και τη μεγάλη νίκη με 2-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη, θα αντιμετωπίσουν ξανά τη γερμανική ομάδα σε διπλούς αγώνες.
Πάμε να δούμε τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους στο δρόμο μέχρι τον μεγάλο τελικό του Champions League:
Φάση των 16:
Ολυμπιακός VS Μπάγερν ή Άρσεναλ
Προημιτελικά:
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ ή Μάντσεστερ Σίτι – Σπόρτιγνκ VS Ολυμπιακός
Ημιτελικά εφόσον προκριθεί
Τσέλσι – Μπαρτσελόνα ή Τότεναμ – Λίβερπουλ VS Ολυμπιακός