Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προκριθεί στα playoffs του Europa League, αφήνοντας πίσω την άσχημη πορεία στο πρωτάθλημα. Το βράδυ της Πέμπτης έφερε 1-1 με τη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου, παίζοντας με πολλές απουσίες.

Στην κλήρωση για τα playoffs ο αντίπαλος που βγήκε είναι η Βικτόρια Πλζεν.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26 Φεβρουαρίου 2026, με τις ομάδες να παλεύουν για ένα από τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στη φάση των 16 της διοργάνωσης.