Ο ΠΑΟΚ έκανε μια εξαιρετική πορεία στον όμιλο του Europa League και διεκδίκησε μέχρι και την 8άδα, ωστόσο είχε δύσκολο έργο την τελευταία αγωνιστική με τη Λιόν όπου ηττήθηκε με 4-2.

Σε ένα ματς όπου έγινε σε βαρύ κλίμα λόγω του πένθους για τους εφτά φιλάθλους που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στη Ρουμανία.

Έτσι βρέθηκε στην κλήρωση για τα playoffs με τον ΠΑΟΚ να έπεσε πάνω στην Θέλτα.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26 Φεβρουαρίου 2026, με τις ομάδες να παλεύουν για ένα από τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στη φάση των 16 της διοργάνωσης.