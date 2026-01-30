Μετά τη μεγάλη του πρόκριση, ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στα νοκ-άουτ play offs του Champions League.

Το πρώτο του εμπόδιο είναι η Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο ματς στο Καραϊσκάκη στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου και τη ρεβάνς θα τη δώσει μια εβδομάδα αργότερα.

Αν οι ερυθρόλευκοι καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση θα συμμετέχουν και στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου, η οποία θα αφορά από την φάση των “16” έως τα ημιτελικά. Όσον αφορά τους «16» ξέρει ήδη πως θα παίξει με μια εκ των Μπάγερν, Άρσεναλ.

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας είναι: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα,, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.

Οι ημερομηνίες της φάσης νοκ άουτ Champions League: