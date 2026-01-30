Κατεπείγουσα γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, σχετικά με την έκδοση τουρκικών NAVTEX αορίστου διάρκειας σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανιστεί ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό ερευνητικών δραστηριοτήτων ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, ενώ επαναφέρει ζητήματα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Όπως τονίζει ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής, «οι κινήσεις αυτές συνιστούν αμφισβήτηση κυριαρχίας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργούν νέα δεδομένα έντασης σε μια ήδη επιβαρυμένη γεωπολιτικά περιοχή».

Ο κ. Φαραντούρης φέρνει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζοντας ότι η εργαλειοποίηση του συστήματος NAVTEX, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, για σκοπούς γεωπολιτικής πίεσης και δημιουργίας τετελεσμένων, παραβιάζει το πνεύμα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και τις αρχές καλής γειτονίας.

«Ζητώ να αξιολογηθεί η τουρκική πρακτική υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών-μελών, να διευκρινιστεί ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η ΕΕ έναντι τέτοιων μονομερών ενεργειών και να αποσαφηνιστεί κατά πόσο οι ενέργειες αυτές είναι συμβατές με τη συνεχιζόμενη συνεργασία ΕΕ -Τουρκίας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας», τονίζει σε δηλώσεις του σήμερα στις Βρυξέλλες.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

🚨Τουρκικές #NAVTEΧ. Κατέθεσα κατεπείγουσα ερώτηση στην Κομισιόν & την Ύπατη Εκπρόσωπο. ❗️Οι κινήσεις αυτές συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχίας κράτους-μέλους της 🇪🇺 ΕΕ. ➡️ Το σύστημα NAVTEX προορίζεται αποκλειστικά για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και όχι για τη δημιουργία… pic.twitter.com/WBXcos9COk — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) January 29, 2026

Ο κ. Φαραντούρης επισημαίνει εξάλλου ότι «η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους-μέλους δεν είναι διμερές ζήτημα. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Η Ένωση οφείλει να τοποθετηθεί με σαφήνεια όταν εργαλεία του διεθνούς συστήματος χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την προβολή αναθεωρητικών διεκδικήσεων. Η νέα αυτή κλιμάκωση απαιτεί συντονισμένη διπλωματική και επιχειρησιακή αντίδραση απέναντι σε ενέργειες που επιχειρούν μεταβάλλουν μονομερώς το πεδίο στο Αιγαίο. Απαιτείται σαφές μήνυμα ενότητας και αποτροπής», τονίζει ακόμη.

Κινήσεις αποσταθεροποίησης

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας, με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να παραμένουν περιοχές στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή, ναυτιλιακή και αμυντική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πεδίο έντασης. Σε δηλώσεις του απ’ τη Λιβύη, μετα τις πρόσφατες συναντήσεις με τον λίβυο πρωθυπουργό και τον υπουργό Ενέργειας, ο έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε (αναφορικά με το παράνομο τουρκο-λιβυκό σύμφωνο), ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και τα συμφέροντα των Κρατών Μελών».