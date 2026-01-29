Συνεχίζει την προκλητική ρητορική της η Τουρκία, σχολιάζοντας δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου που αφορούν τις ναυτικές οδηγίες (NAVTEX) που έχει εκδώσει στο Αιγαίο. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες NAVTEX δεν είναι διετούς διάρκειας, όπως αναφέρεται, αλλά αόριστης χρονικής ισχύος.

Όπως δήλωσε ο Υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ, Σύμβουλος Τύπου και Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου, οι επίμαχες NAVTEX αποτελούν «τεχνικές ειδοποιήσεις», οι οποίες – σύμφωνα με την Άγκυρα – εκδίδονται ως απάντηση σε «παράνομες δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο».

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι οι οδηγίες αυτές έχουν αποκλειστικά στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και καλύπτουν θαλάσσιες περιοχές που, κατά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, περιλαμβάνουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι κάθε ερευνητική δραστηριότητα εντός των θαλάσσιων ζωνών που θεωρεί ότι της ανήκουν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συντονισμό με την Άγκυρα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Τουρκία επαναφέρει τις πάγιες θέσεις της περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, υποστηρίζοντας ότι η διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων σε νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς συνιστά παραβίαση διεθνών συνθηκών και, όπως αναφέρει, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα.