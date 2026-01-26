Συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Λιβύης Αμπντουλχαμίντ αλ-Ντμπειμπά, τον Υπουργό Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Καλίφα Αμπντουλσαντέκ και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους είχε την Κυριακή στην Τρίπολη ο Νικόλας Φαραντούρης, κατόπιν επίσημης πρόσκλησής του από την κυβέρνηση της χώρας.

Στο επίκεντρο των επαφών του Έλληνα ευρωβουλευτή, που είναι μέλος των επιτροπών Προϋπολογισμού, Ασφάλειας και Άμυνας, ευρωαμερικανικών και ευρωαφρικανικών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βρέθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, το μεταναστευτικό και η μετάβαση της Λιβύης στην δημοκρατική ομαλότητα. Λογικές επίσης οι αναφορές στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο.

Ειρήνη και σταθερότητα

Στις συναντήσεις που έγιναν τονίστηκε «το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την πρόοδο των ευρωλιβυκών αναπτυξιακών, οικονομικών και ενεργειακών σχέσεων». Ο Κεφαλλονίτης καθηγητής επεσήμανε την πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΕ να συμβάλει στην αναπτυξιακή και δημοκρατική πορεία της Λιβύης στη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου.

«Εξήγησα στους αξιότιμους συνομιλητές μου ότι Λιβύη και Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να γίνουμε αποτελεσματικοί εταίροι για την ανάπτυξη και σταθερότητα όλης της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής. Ωστόσο, ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο είναι προϋπόθεση για τα επόμενα βήματα. Όσο παραμένει στο τραπέζι ένα παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες, είναι ένα αγκάθι που δηλητηριάζει τις σχέσεις και εμποδίζει επενδύσεις και συνεργασίες, τις οποίες επιθυμούμε και θέλουμε να αναπτύξουμε. Και γι’ αυτό πρέπει να βγάλουμε απ’ τη μέση ό,τι τις εμποδίζει να αναπτυχθούν», δήλωσε ο Κεφαλλονίτης καθηγητής.

Φαραντούρης σε Λίβυο Υπουργό Πετρελαίου: «Επενδύσεις με εμπιστοσύνη»

Στη συνάντηση του Νικόλα Φαραντούρη με τον Υπουργό Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Καλίφα Αμπντουσαντέκ, συζητήθηκαν θέματα αξιοποίησης ενεργειακών πόρων, διαφοροποίησης πηγών ενέργειας και αγορών, υπό το φως του νέου μεγάλου κύκλου παραχωρήσεων που προκήρυξε η Κυβέρνηση της Λιβύης μέσω της Κρατικής Εταιρεία Πετρελαίου.

«Τόνισα στον αξιότιμο Υπουργό ότι η ασφάλεια των συναλλαγών προϋποθέτει ασφάλεια δικαίου και ότι ο μόνος ασφαλής οδηγός για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία είναι το πλαίσιο που θέτει το Διεθνές Δίκαιο», σημείωσε ο Νικόλας Φαραντούρης.

Εσωτερική αστάθεια και αντιμαχόμενες πλευρές στη Λιβύη

Η επίσκεψη του Έλληνα ευρωβουλευτή λαμβάνει χώρα εν μέσω γενικευμένης και κλιμακούμενη αστάθειας στη Λιβύη. Η ειρήνη και η σταθερότητα παραμένουν ζητούμενα για πάνω από 15 χρόνια στη Λιβύη μετά την εξέγερση το 2011 που ανέτρεψε το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι.

Από το 2014, η χώρα είναι διχοτομημένη, με δύο «κυβερνήσεις» και δύο αντιμαχόμενες ένοπλες παρατάξεις στο πλευρό τους, στο ανατολικό (υπό τον Καλίφα Χαφτάρ) και στο δυτικό της τμήμα (υπό την αναγνωρισμένη απ’ τον ΟΗΕ κυβέρνηση Ντμπέιμπα). Στη μακροχρόνια αυτή σύρραξη εμπλέκονται και τρίτες χώρες με μισθοφορικές δυνάμεις.

Ο Πρωθυπουργός Ντμπέιμπα ανέλαβε την εξουσία τον Φεβρουάριο 2021, όταν ονομάστηκε επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ σε στόχο να οδηγήσει τη χώρα εκλογές, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί.