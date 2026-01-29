Δίχως υποδύναμη η μηχανή της οικονομίας της Γερμανίας. Οι ελπίδες για «απογείωση» το 2026 αποδεικνύονται φρούδες. Ο αναιμικός δείκτη ανάπτυξης +0,2% του 2025 και η ύφεση προηγουμένων ετών οδηγούν στο αντίθετο από το αρχικό συμπέρασμα.

Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης στο Βερολίνο η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, η κυβέρνηση του χριστιανοδημοκράτη Φρίντριχ Μερτς αναθεωρεί επί τα χείρω την πρόγνωση για την οικονομική ανάπτυξη από το 1,3% στο 1%.

Μακρύς ο δρόμος για την ανάκαμψη

Σημειώνεται μάλιστα ότι το ανεξάρτητο Συμβούλιο Εμπειρογνωμώνων για τη Γερμανική Οικονομία (οι αποκαλούμενοι «Πέντε Σοφοί») θεωρεί πιο ρεαλιστική μία πρόγνωση της τάξης του 0,9%. «Είναι μακρύς ο δρόμος για την ανάκαμψη της οικονομίας» συμπεραίνει η εφημερίδα Tagesspiegel του Βερολίνου.

Διαρθρωτικές παρεμβάσεις 6 σημείων

Η υπουργός Οικονομικών επιχειρεί διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην οικονομία και παρουσιάζει ένα «σχέδιο έξι σημείων» μέσα στο 2026 που θα διορθώνουν τα κακώς κείμενα. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι:

– Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση της νομοθεσίας,

– επένδυση σε κρίσιμες υποδομές,

– κίνητρα για την προώθηση της καινοτομίας,

– διασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας,

– μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,

– διαφοροποίηση στην αναζήτηση διεθνών συμμαχιών.

«Τα έχουμε ξανακούσει…»

«Ανάπτυξη υπάρχει, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς» επισημαίνει η επικεφαλής του Γερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου (DIHK) Έλενα Μέλνικοφ. Από την πλευρά της η Τάνια Γκένερ, πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών, εκτιμά ότι «είναι ελάχιστη και εξαιρετικά εύθραυστη η αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας».

Σε πιο υψηλούς τόνους η αποτίμηση από τον Ούλριχ Ράιτς, οικονομικό σχολιαστή των τηλεοπτικών δικτύων RTL/n-tv. «Ακούσαμε πολλά για το τι οφείλουμε και τι σχεδιάζουμε να κάνουμε, αλλά τα έχουμε ξανακούσει αυτά, το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη» λέει ο Γερμανός αναλυτής.

Μοχλός ανάπτυξης οι κρατικές επενδύσεις



Σύμφωνα με την υπουργό Οικονομίας, τα δύο τρίτα του δείκτη ανάπτυξης για το 2026 οφείλονται στις κρατικές επενδύσεις, που έχουν χρηματοδοτηθεί με νέο δανεισμό. Για το 2026 ο νέος δανεισμός της κεντρικής κυβέρνησης ανέρχεται σε 98 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο στόχος του 1,3% για την ανάπτυξη μετατίθεται στο 2027, μία χρονιά κατά την οποία ελπίζεται πως ο ιδιωτικός τομέας θα αξιοποιήσει με καλύτερο τρόπο την «μαγιά» των κρατικών χρημαδοτήσεων.

Εάν διατηρηθούν πάντως οι αναιμικοί δείκτες ανάπτυξης, ο καγκελάριος Μερτς κινδυνεύει να χάσει το πολιτικό στοίχημα ολόκληρης της τετραετίας. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για μείωση των φορολογικών βαρών σε μεσαία και μικρά εισοδήματα «στο μέσον της κοινοβουλευτικής περιόδου». Επιπλέον, έχει υποσχεθεί μείωση εταιρικών φόρων από το 2028, αλλά μόνο «αν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια».

Πηγές: dpa, n-tv, ARD, DW