Μια ακόμη παράσταση από την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Εθνική μας ομάδα πόλο Γυναικών επιβλήθηκε άνετα της Γερμανίας με 26-5, στο τρίτο και τελευταίο της παιχνίδι για τον Α΄Όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που φιλοξενείται στο Olympic Pools Complex του Φούντσαλ, στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, κατέκτησε, όπως άλλωστε αναμενόταν, την πρώτη θέση στο γκρουπ που συμμετέχει και θα μεταφέρει 3 βαθμούς στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, ή τον Ε΄ Όμιλο αν προτιμάτε.

Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας είναι το ερχόμενο Σάββατο (31/1, 15:00) η Ιταλία, η οποία με τη σειρά της προκρίθηκε αήττητη από τον Γ’ Ομιλο, ενώ την Κυριακή (1/2, 20:45) θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης Σερβία-Κροατία. Στόχος των διεθνών μας είναι να περάσουν αήττητες στην ημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (σ.σ. προκρίνονται οι δύο πρώτες από τον Ε΄ και τον ΣΤ΄ Όμιλο).

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 26-5

Οκτάλεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Βασ. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μαρξ Ερβιν Σιχάφερ): Χάινμπιχνερ, Βόζεμπεργκ 1, Πλοτζ, Ίρα Ντέικε, Ντέσα Ντέικε, Φράι, Λούντβικ, Μπούικα 4, Στέβε, Σοπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πόλιτζε