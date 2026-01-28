Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στη εξάρθρωση ενός πυρήνα πρακτόρων των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι μεταξύ άλλων επιχειρούσαν να κατασκοπεύσουν την αμερικανική αεροπορική βάση στο Ιντσιρλίκ, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα τουρκικών μέσων, αλλά και εξειδικευμένων μέσων για την Μέση Ανατολή. Το θέμα αποκάλυψε η Sabah, επικαλούμενη το Middleeasteye, και σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών (MIT) και η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης συνέλαβαν έξι άτομα σε πέντε επαρχίες της Τουρκίας. Ο πυρήνας φέρεται να καθοδηγούνταν από δύο πράκτορες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών με τα αρχικά NR (κωδικό όνομα «Haji») και MYD (κωδικό όνομα «Doctor»).

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο NR ανέθεσε σε Τούρκο πολίτη με τα αρχικά AK, που διαμένει στην ανατολική επαρχία Βαν, να στρατολογήσει άτομα για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο της αεροπορικής βάσης του Ιντσιρλίκ, η οποία βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο Άγκυρας και Ουάσινγκτον εδώ και δεκαετίες.

Επιχείρηση εν μέσω έντασης και εκτόξευσης απειλών εκατέρωθεν

Η υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, μετά από εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που η Τεχεράνη κατέστειλε με υπερβολική βία, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 4.000 ατόμων, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να πραγματοποιήσει προληπτικά πλήγματα κατά του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή. «Σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, τόσο τα κατεχόμενα εδάφη όσο και όλα τα αμερικανικά στρατιωτικά κέντρα, βάσεις και πλοία στην περιοχή θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους μας», δήλωσε, προσθέτοντας πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα περιοριστεί σε εκ των υστέρων αντίποινα αλλά θα δράσει προληπτικά.

Είχαν λάβει εκπαίδευση από τις ιρανικές υπηρεσίες

Από τους έξι συλληφθέντες, πέντε είναι Τούρκοι υπήκοοι και ένας Ιρανός με τα αρχικά AJ. Κατηγορούνται για «απόκτηση απόρρητων κρατικών πληροφοριών για πολιτικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς κατασκοπείας». Οι Τούρκος πολίτης AK και ο Ιρανός AJ φέρεται να παρακολούθησαν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ιράν μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2025. Ο AJ, μέσω δύο εταιρειών του, προσπάθησε να στείλει οπλισμένα drones στην Κύπρο.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Κύπρος έχει μετατραπεί σε κόμβο δραστηριοτήτων των αμερικανικών και βρετανικών μυστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα το 2023, παρέχοντας πληροφορίες στον ισραηλινό στρατό. Πολλοί Ισραηλινοί φέρονται να έχουν αγοράσει ακίνητα στο νησί.

Δύο ακόμη Τούρκοι υπήκοοι, με τα αρχικά EE και TO, ταξίδεψαν στο Ιράν τον Οκτώβριο του 2025 και φέρονται να συμμετείχαν σε απόπειρες αποστολής drones προς την Κύπρο. Ένας ακόμη Τούρκος υπήκοος, RB, δήλωσε ότι του έγινε πρόταση να συμμετάσχει σε δολοφονία Ιρανών αντιφρονούντων.

Το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένα μηνύματα με την κωδική ονομασία «Pigeon» και χρηματοδοτούσε τις επιχειρήσεις του μέσω εμπορικών δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με drones.