Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογο του, Αμπάς Αράγτσι για την ένταση με τις ΗΠΑ, μετά και από τις νέες απειλές από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και γενικότερα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με πηγή του τουρκικού ΥΠΕΞ, οι δύο υπουργοί επικεντρώθηκαν στις πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα πάντως ο Τραμπ απειλούσε πως αμερικανική αρμάδα πλησιάζει προς το Ιράν.

Μήνυμα και προς ΗΠΑ από Φιντάν

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είχε κάνει έκκληση στις ΗΠΑ να επιλύσουν «μία-μία» τις διαφωνίες τους με το Ιράν παρά μέσω συνολικής συμφωνίας και πρόσθεσε πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε πως η Τουρκία αντιτίθεται σε ξένη επέμβαση ή επίθεση στο Ιράν, λέγοντας ότι θα ήταν «λάθος να ξεκινήσει πάλι ο πόλεμος».

«Η συμβουλή μου προς τους Αμερικανούς φίλους είναι πάντα η εξής: κλείστε τους φακέλους με τους Ιρανούς έναν-έναν. Ξεκινήστε με το πυρηνικό πρόγραμμα, κλείστε το, μετά το άλλο, μετά το άλλο», είπε ο Φιντάν.

«Αν τα βάλετε όλα σαν πακέτο, θα είναι πολύ δύσκολο για τους Ιρανούς φίλους μας να το χωνέψουν», είπε. «Μερικές φορές μπορεί να φαίνεται ταπεινωτικό γι’ αυτούς. Θα είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί, όχι μόνο στους ίδιους, αλλά και στην ηγεσία».