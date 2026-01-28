Σε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού κατέληξαν οι ηγέτες των Δημοκρατών 66 (D66), των Χριστιανοδημοκρατών και του Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και την Δημοκρατία (VVD) στην Ολλανδία, μόλις τρεις μήνες μετά από τις εκλογές που ανέδειξαν νικητή των Ρομπ Γιέτεν και το φιλελεύθερο κόμμα D66. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν τα τρια κόμματα συμφώνησαν την δημιουργία μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία θα ελέγχει 66 από τις 150 έδρες της Βουλής και η οποία θα έχει πιθανότατα για πρωθυπουργό τον Ρομπ Γιέτεν.

«Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε», δήλωσε ο 38χρονος Γιέτεν, ανακοινώνοντας τη συμφωνία το βράδυ της Τρίτης. «Θα κυβερνήσουμε ως τριμελής συνασπισμός, αλλά θα θέλαμε επίσης να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα».

Κυβέρνηση μειοψηφίας «για τα μάτια» της Γιεσιλγκιόζ

Η νέα κυβέρνηση αναμένεται να ορκιστεί επίσημα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά εξαιτίας των ισορροπιών εντός της Βουλής θα είναι αναγκασμένη να συνεργαστεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να περάσει τη νομοθεσία. Επιπλέον, δεν διαθέτει πλειοψηφία στη Γερουσία, η οποία μπορεί να μπλοκάρει νόμους που εγκρίνονται από τη Βουλή.

Τα τρία κόμματα έκαναν την ιδιαίτερα ασυνήθιστη επιλογή να κυβερνήσουν χωρίς πλειοψηφία, αφού η ηγέτης του VVD, Ντίλαν Γιέσιλγκιοζ, αρνήθηκε από την αρχή να εξετάσει την συνεργασία με τη συμμαχία αριστερών GroenLinks/PvdA, η οποία κέρδισε 20 έδρες, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ριζοσπαστική».