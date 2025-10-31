Rob Jetten: Ποιος είναι ο πολιτικός που αναμένεται να γίνει ο πρώτος ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Η Ολλανδία, μια χώρα που υπήρξε πάντα κάτι σαν εργαστήριο της Δύσης, μια πρώιμη δημοκρατία πειραμάτων, ανεκτικότητας και εμπορικής ψυχραιμίας, ετοιμάζεται, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά, να γράψει ένα ακόμη κεφάλαιο σε εκείνη τη μακρά, αμήχανη ιστορία της προόδου της. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας άνδρας τριάντα οκτώ ετών με πειθαρχημένο χαμόγελο, καθαρή φωνή και τη νηφάλια αυτοπεποίθηση ανθρώπου που έχει μάθει να μην επιτρέπει στους άλλους να τον ορίζουν: ο Rob Jetten.
Αν όντως αναλάβει την πρωθυπουργία, θα είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι πολιτικός που εκλέγεται για να κυβερνήσει την Ολλανδία και ο νεότερος στην ιστορία της. Ένα γεγονός που μοιάζει να κλείνει, με σχεδόν ποιητική συμμετρία, τον κύκλο της ολλανδικής ανοχής: από την πρώτη χώρα που νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ομοφύλων, στην πρώτη που επιλέγει έναν γκέι άνδρα ως ηγέτη της.
Ο κόσμος του Rob Jetten
Ο Jetten είναι παιδί μιας γενιάς που δεν κουβαλά την ενοχή του ευρωπαϊκού μεταπολεμικού ανθρώπου, αλλά ούτε και την αυτάρεσκη αλαζονεία της προηγούμενης φιλελεύθερης φρουράς. Γεννημένος το 1987 στο Veghel, με ρίζες ινδο-ολλανδικές, που του έμαθε, ενδεχομένως, ότι τα σύνορα της ταυτότητας και της καταγωγής είναι πιο ρευστά απ’ ό,τι φαίνονται. Απόφοιτος Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Radboud, πέρασε ένα διάστημα στη δημόσια σιδηροδρομική αρχή ProRail. Εκεί έμαθε πώς λειτουργεί η χώρα κάτω από το γυαλιστερό της περίβλημα: οι πίνακες ανακοινώσεων, οι κανονισμοί, οι συμβιβασμοί.