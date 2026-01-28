Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα έκθεση κέντρου μελετών με έδρα την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία έχει καταγράψει σχεδόν 1,2 εκατομμύρια θύματα (νεκρούς και τραυματίες) στις τάξεις του στρατού της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, λέγοντας ότι αυτές οι εκθέσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστες.

Η έκθεση του Center for Strategic and International Studies εκτιμά ότι, με τον τρέχοντα ρυθμό, οι απώλειες για τη Ρωσία και την Ουκρανία συνολικά θα μπορούσαν να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια ως την άνοιξη.

Θετικό το Κρεμλίνο για τις επαφές με Κίεβο στο Άμπου Ντάμπι

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ εξέφρασε την ικανοποίηση της ρωσικής ηγεσίας για τις τριμερείς διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία θα ήθελε να συνεχιστούν οι επαφές με το Κιέβο.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Σίγουρα, οι εργασίες για τον τερματισμό της σύρραξης βρίσκονται σε εξέλιξη. Και είναι θετικό το γεγονός ότι ξεκίνησαν με άμεσες επαφές. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, έχουμε συμφωνήσει σε αυτό, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από την εποικοδομητική προσέγγιση των συνομιλητών. Η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στη διαδικασία διαπραγματεύσεων» πρόσθεσε.

Συρία και Μέση Ανατολή βρίσκονται επίσης στο «ραντάρ» της Μόσχας

Στο μεταξύ ο Πεσκόφ, αναφέρθηκε και στην συνομιλία που αναμένεται να έχει σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σύρος ομόλογός του Άχμαντ αλ Σάρα, σχετικά με τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στη Συρία.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι δύο άνδρες θα συζητήσουν μεταξύ άλλων και την οικονομική συνεργασία Ρωσίας- Συρίας, αλλά και την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Ρωσία ήταν βασικός σύμμαχος του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ένας ισλαμιστικός συνασπισμός υπό τον Σάρα τον Δεκέμβριο του 2024, και εξακολουθεί να διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στη χώρα.

Εξάλλου η επίσκεψη του Σάρα στη Ρωσία, η δεύτερη σε διάστημα τεσσάρων μηνών, πραγματοποιείται την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες Ευρωπαίων και Αμερικανών αναφορικά με την επανεμφάνιση των τζιχαντιστών στη Συρία, κυρίως του Ισλαμικού Κράτους.

Αυτή την εβδομάδα η Ρωσία απέσυρε τις δυνάμεις και τον εξοπλισμό της από το αεροδρόμιο του Καμισλί, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή στη βορειοανατολική Συρία, όπου διατηρούσε μια μικρή εγκατάσταση. Η Μόσχα είχε αναπτύξει τις δυνάμεις της εκεί στα τέλη του 2019, έπειτα από συμφωνία με την Τουρκία.

Όμως τις τελευταίες εβδομάδες οι κουρδικές δυνάμεις, που εξακολουθούν να ελέγχουν το Καμισλί, υπέστησαν σημαντικές ήττες έναντι του συριακού στρατού και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από μεγάλες περιοχές που έλεγχαν στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία.

Παράλληλα ο Σάρα ελπίζει να πετύχει την έκδοση του Άσαντ, ο οποίος έχει καταφύγει στη Ρωσία μετά την ανατροπή του.

Η ανατροπή Άσαντ επέφερε πλήγμα στη ρωσική επιρροή στη Μέση Ανατολή, αν και η Μόσχα διατηρεί μέχρι στιγμής καλές σχέσεις με τις νέες συριακές αρχές.