Η Ρωσία αποσύρει δυνάμεις από ένα αεροδρόμιο στη βορειοανατολική Συρία στο οποίο έχει παρουσία από το 2019, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί τη σταδιακή λήξη της στρατιωτικής της παρουσίας σε μια περιοχή όπου η κυβέρνηση της Δαμασκού επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο από τις κουρδικές δυνάμεις, σύμφωνα με το Reuters το οποίο επικαλείται πέντε πηγές με γνώση του θέματος.

Η Μόσχα διατηρούσε σχετικά περιορισμένη στρατιωτική παρουσία στο αεροδρόμιο του Καμισλί, σε σύγκριση με τις δύο βασικές της βάσεις στη δυτική Συρία – την αεροπορική βάση Χμέιμιμ και τη ναυτική εγκατάσταση της Ταρτούς στη Μεσόγειο – τις οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σκοπεύει να διατηρήσει.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις του προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα έχουν ανακαταλάβει μέσα στον Ιανουάριο μεγάλες εκτάσεις στη βόρεια και ανατολική Συρία από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), που ελέγχονται από τους Κούρδους, καθώς η Δαμασκός επιχειρεί να επιβάλει την εξουσία της σε ολόκληρη τη χώρα. Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών παρατάθηκε το Σάββατο για ακόμη 15 ημέρες.

Μέρος της δύναμης μεταφέρεται στην Χμέιμιμ και άλλο στη Ρωσία

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν από την περασμένη εβδομάδα να αποχωρούν σταδιακά από το αεροδρόμιο της Καμισλί. Σύμφωνα με μία από αυτές, μέρος των στρατευμάτων μετακινείται προς τη βάση Χμέιμιμ στη δυτική Συρία, ενώ άλλοι επιστρέφουν στη Ρωσία.

🇷🇺🇸🇾 Kurdish media report that Russia has begun withdrawing its equipment and personnel from the Qamishli airfield in northeastern Syria. Footage shows vehicles being loaded onto an Il-76 transport aircraft and preparations to move a Mi-8 helicopter with its blades removed. The… pic.twitter.com/IXiTXmCvoj — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) January 26, 2026

Πηγή των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι τις τελευταίες δύο ημέρες ρωσικά στρατιωτικά οχήματα και βαρύς οπλισμός μεταφέρθηκαν από την Καμισλί στη βάση Χμεϊμίμ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασε άμεσα τις πληροφορίες. Η εφημερίδα Kommersant έγραψε την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενη ανώνυμη συριακή πηγή, ότι η συριακή κυβέρνηση ενδέχεται να ζητήσει από τις ρωσικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από την Καμισλί μόλις εκδιωχθούν οι Κούρδοι, καθώς «δεν θα έχουν πλέον κάτι να κάνουν εκεί».

Πάντως, δημοσιογράφος του Reuters διαπίστωσε τη Δευτέρα ότι ρωσικές σημαίες εξακολουθούσαν να κυματίζουν στο αεροδρόμιο της Καμισλί, όπου βρίσκονταν σταθμευμένα στον διάδρομο δύο αεροσκάφη με ρωσικά διακριτικά.

Η Ρωσία, στενός σύμμαχος του έκπτωτου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, έχει αναπτύξει σχέσεις και με τον Άχμεντ αλ-Σαράα από τότε που αυτός ανέλαβε την εξουσία πριν από περίπου 14 μήνες. Ο Σαράα είχε διαβεβαιώσει πέρυσι τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα τηρήσει όλες τις συμφωνίες που είχαν συναφθεί στο παρελθόν μεταξύ Δαμασκού και Μόσχας, μια υπόσχεση που θεωρείται ότι διασφαλίζει τη συνέχιση της ρωσικής παρουσίας στις δύο βασικές στρατιωτικές βάσεις της Συρίας.