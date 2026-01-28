Σαρωτικές αλλαγές για εκατοντάδες χιλιάδες τρίτεκνες οικογένειες, ειδικά σε θέματα προσλήψεων, μέσω ΑΣΕΠ, φέρνει η διάταξη που περιλήφθηκε στο άρθρο 14 του νόμου 5270/2026, του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις» και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Με αυτή τη διάταξη, όπως αναφέρει το aftodioikisi.gr, η τριτεκνική ιδιότητα αποσυνδέεται οριστικά από την ενηλικίωση των τέκνων, αποκτώντας ισόβια ισχύ. Πρόκειται για μια δομική αλλαγή στο ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου.

Το Άρθρο 14 του νόμου 5270/2026 , τροποποιεί τον νόμο 4590/2019. Μέχρι σήμερα, η οικογένεια έχανε τα ευεργετήματα της τριτεκνίας, μόλις τα παιδιά ξεπερνούσαν ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο ή ολοκλήρωναν τις σπουδές τους.

Πλέον, ο ορισμός επαναπροσδιορίζεται με βάση τα πολυτεκνικά πρότυπα. Συγκεκριμένα, οι γονείς που αποκτούν την ιδιότητα του τρίτεκνου, δεν τη χάνουν ποτέ. Με λίγα λόγια, η οικογένεια δεν θα χάνει τα δικαιώματα της τριτεκνίας, όταν ένα παιδί της ενηλικιώνεται ή ολοκληρώνει τις σπουδές του. Οι γονείς θα λογίζονται ως τρίτεκνοι στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ν. 4765/2021), απολαμβάνοντας τις ανάλογες μοριοδοτήσεις ή ποσοστώσεις.

Ως τρίτεκνος γονέας ορίζεται όποιος έχει τρία παιδιά από έναν ή περισσότερους γάμους, σύμφωνα συμβίωσης, υιοθεσίες ή αναγνωρίσεις. Για τη μητέρα, μάλιστα, ξεκαθαρίζεται ότι η ιδιότητα αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από το αν τα παιδιά γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου.

Ποια παιδιά θεωρούνται μέλη τρίτεκνης οικογένειας

Το νομοσχέδιο θέτει σαφή όρια για το πότε ένα τέκνο μπορεί να επικαλεστεί την ιδιότητα της τρίτεκνης οικογένειας για δικό του διορισμό μέσω ΑΣΕΠ:

Ηλικιακό όριο είναι το 25ο έτος της ηλικίας, εφόσον είναι άγαμο.

Η ιδιότητα παρατείνεται έως το 30ό έτος, εάν το τέκνο φοιτά σε ΑΕΙ (Ελλάδας ή εξωτερικού) ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του θητεία.

Σε περιπτώσεις τέκνων με αναπηρία 67% και άνω, η ιδιότητα διατηρείται ισοβίως, χωρίς κανέναν ηλικιακό περιορισμό.

Με την συγκεκριμένη ρύθμιση, σε όλες τις μελλοντικές προκηρύξεις τύπου «Κ» ή στους μεγάλους γραπτούς διαγωνισμούς, η ιδιότητα του τρίτεκνου θα φέρει πλέον πρόσθετη μοριοδότηση.

Το άρθρο 14

Ρυθμίσεις για την ενίσχυση τρίτεκνων οικογενειών στο πλαίσιο προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π. – Τροποποίηση άρθρου 64 ν. 4590/2019

Στο άρθρο 64 του ν. 4590/2019 (Α’ 17), περί της ιδιότητας τρίτεκνου γονέα και τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο εισαγωγικό εδάφιο οι λέξεις «στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στον ν. 4765/2021 (Α’ 6)», β) οι περ. α) και β) αντικαθίστανται, γ) προστίθεται παρ. 2 και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, το άρθρο 64 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 64

1. Όπου στον ν. 4765/2021 (Α’ 6) αναφέρεται η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα και η ιδιότητα τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας τριών (3) τέκνων από έναν (1) ή περισσότερους γάμους ή σύμφωνα συμβίωσης ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, είτε αυτά είναι ανήλικα, οπότε οι γονείς έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια, είτε ενήλικα. Για την αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας της μητέρας δεν απαιτείται τα τέκνα να έχουν γεννηθεί εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα το οποίο δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του ή φοιτά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας του, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

2. Οι γονείς που αποκτούν την τριτεκνική ιδιότητα βάσει της περ. α) της παρ. 1, τη διατηρούν ισόβια και απολαμβάνουν ισόβια τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν».

Το ΦΕΚ