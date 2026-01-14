Ένα νέο, στοχευμένο πρόγραμμα στήριξης της γυναικείας απασχόλησης, με έμφαση στις μητέρες, ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στη Τατιάνα Στεφανίδου.

Όπως ανέφερε η υπουργός, το πρόγραμμα αφορά συνολικά 10.000 άνεργες γυναίκες και προβλέπει τη δημιουργία 5.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεων μερικής απασχόλησης, με γενναία επιδότηση του μισθολογικού κόστους. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι οι ενδιαφερόμενες να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις γυναίκες με παιδιά, καθώς –όπως υπογράμμισε η υπουργός– η επιδότηση αυξάνεται σημαντικά για όσες έχουν παιδιά έως 15 ετών, φτάνοντας ακόμη και το 80% του μισθού. «Μιλάμε για μία επιδότηση που μπορεί να φτάσει στο 80% του μισθού. Αν μια γυναίκα έχει και παιδιά έως 15 ετών, η ενίσχυση είναι ακόμη μεγαλύτερη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απλή και ψηφιακή διαδικασία

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα υποβάλλουν αίτηση μέσω του gov.gr και στη συνέχεια η ΔΥΠΑ, αξιοποιώντας το μητρώο ανέργων, θα προχωρά στο κατάλληλο «ταίριασμα» μεταξύ επιχείρησης και υποψήφιας εργαζόμενης. «Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα φροντίσει ώστε να γίνει το σωστό πάντρεμα μεταξύ της υποψήφιας εργαζόμενης και της επιχείρησης», ανέφερε η υπουργός.

Πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ με επίκεντρο τις μητέρες

Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που, σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, το καθιστά το μεγαλύτερο στοχευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η υπουργός εξήγησε ότι η στήριξη δεν αφορά μόνο νέες μητέρες, αλλά και γυναίκες με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, έως και 15 ετών, καθώς όσο περνούν τα χρόνια η επιστροφή στην αγορά εργασίας γίνεται δυσκολότερη. «Η πολιτεία θέλει να σταθεί δίπλα σε αυτές τις γυναίκες και να τις βοηθήσει να κάνουν το σημαντικό βήμα επανένταξης στην εργασία», τόνισε.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης στην αγορά εργασίας, προσφέροντας ταυτόχρονα στήριξη στις άνεργες γυναίκες και ανάσα στις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό.