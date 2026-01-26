Υπό έρευνα τίθεται και επισήμως πια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το chatbot Grok του Ίλον Μασκ σχετικά με το κατά πόσο διαδίδει παράνομο περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αλλοιωμένες σεξουαλικοποιημένες εικόνες, κατά παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών για την τεχνολογία. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία xAI έρχεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο επιβολής βαριού προστίμου.

Η κίνηση της Επιτροπής στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), που υποχρεώνει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα κατά του παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου, ακολούθησε αποκαλύψεις ότι το Grok της xAI παρήγαγε χιλιάδες σεξουαλικοποιημένες εικόνες γυναικών και ανηλίκων, προκαλώντας ανησυχία στις ρυθμιστικές αρχές διεθνώς.

Τι συνέβη και τι σηματοδοτεί η κίνηση

Από τα τέλη Δεκεμβρίου, χρήστες της πλατφόρμας Χ έκαναν εκατομμύρια αιτήματα συνεχώς στο chatbot Grok να αλλοιώνει φωτογραφίες γυναικών και παιδιών, με στόχο να τους αφαιρεί τα ρούχα ή να τους εμφανίζει σε ερωτικές πόζες με μικροσκοπικά μπικίνι ή άλλα αποκαλυπτικά «ενδύματα».

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αντιδράσει εξαιρετικά έντονα σε περιπτώσεις επιβολής προστίμων σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, κάνοντας λόγο για λογοκρισία των πιο συντηρητικών φωνών και για έμμεση προσπάθεια φορολόγησης. Δεν είναι απίθανο η νέα έρευνα αυτή να προκαλέσει νέο κύκλο έντασης μεταξύ της κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και των ευρωπαϊκών θεσμών.