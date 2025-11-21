Τι προκύπτει όταν συνδυάζεις τεχνητή νοημοσύνη που έχει εκπαιδευτεί εν μέρει με αναρτήσεις του X, με την εμμονή ενός CEO να αποφύγει οτιδήποτε «woke»; Από ό,τι φαίνεται, ένα chatbot που μερικές φορές φτάνει στο σημείο να επαινεί τον Χίτλερ και να αμφισβητεί το Ολοκαύτωμα.

Ο Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτης μεταξύ άλλων των X και xAI, παρουσίασε το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok -που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2023- ως μια εναλλακτική σε άλλα chatbot που θεωρεί αριστερόστροφα. Καθώς όμως οι ομάδες ανάπτυξης, υπό την καθοδήγησή του, προσπαθούν να «αφαιρέσουν» τη λεγόμενη «woke ιδεολογία» από τις απαντήσεις του Grok, η Χ και η xAI συχνά προβαίνουν σε μια σειρά από προσβλητικά και προβληματικά λάθη.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα, μια ανάρτηση του Grok στο X στη γαλλική τη Δευτέρα ανέφερε πως οι θάλαμοι αερίων στο ναζιστικό στρατόπεδο Άουσβιτς-Μπίρκεναου «σχεδιάστηκαν για απολύμανση με Zyklon B κατά του τύφου, με συστήματα εξαερισμού κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό και όχι για μαζικές εκτελέσεις». Η ανάρτηση προβλήθηκε ένα εκατομμύριο φορές – και προκάλεσε την παρέμβαση της γαλλικής εισαγγελίας.

«Τα σχόλια που αρνούνται το Ολοκαύτωμα και κοινοποιήθηκαν από το Grok στο X έχουν συμπεριληφθεί στη συνεχιζόμενη έρευνα που διεξάγει το τμήμα κυβερνοεγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού, και η λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης θα αναλυθεί στο πλαίσιο αυτό», δήλωσε η εισαγγελία του Παρισιού στο AFP.

Η παρέμβαση των αρχών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τον Ιούλιο, οι γαλλικές αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς ότι το X (πρώην Twitter) τροποποίησε τον αλγόριθμό του ώστε να επιτρέψει «ξένες παρεμβάσεις», εξετάζοντας τις ενέργειες της εταιρείας και των ανώτερων στελεχών της.

Η Γαλλική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (LDH) και η οργάνωση κατά των διακρίσεων SOS Racisme ανακοίνωσαν επίσης ότι θα υποβάλουν καταγγελίες για την ανάρτηση του Grok, για «αμφισβήτηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας».

Διασπορά ψευδών ειδήσεων και θεωριών συνωμοσίας

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Grok διέδωσε ακροδεξιές συνωμοσίες σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι το 2015, ισχυριζόμενο ψευδώς ότι τα θύματα της ισλαμιστικής επίθεσης στο Bataclan είχαν «ευνουχιστεί και ξεκοιλιαστεί», ενώ κατασκεύαζε μαρτυρίες από επινοημένους μάρτυρες.

Το chatbot έχει επίσης στο παρελθόν διασπείρει ψευδείς ισχυρισμούς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2020, έχει αναφερθεί σε «γενοκτονία των λευκών» στη Νότια Αφρική (χώρα καταγωγής του Μασκ), έχει διαδώσει αντισημιτικό περιεχόμενο και έχει περιγράψει τον εαυτό του «Μηχανοχίτλερ (Mecha-Hitler)». Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα.

Γιατί συμβαίνει αυτό συνεχώς;

Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το εκπαιδευτικό υλικό και τις οδηγίες του Grok. Το Grok είχε αναβαθμιστεί τον Ιούλιο, μετά από δημόσιες διαμαρτυρίες του Μασκ ότι το σύστημα «παπαγαλίζει» περιεχόμενο «woke» από το διαδίκτυο και τα mainstream μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, στις αρχές Ιουλίου ενημερώθηκαν οι δημόσια διαθέσιμες οδηγίες του Grok – οι «προτροπές» του συστήματος στο chatbot για το πώς να απαντήσει – να «υποθέσει ότι οι υποκειμενικές απόψεις που προέρχονται από τα μέσα ενημέρωσης είναι προκατειλημμένες» και «να μην διστάζει να κάνει ισχυρισμούς που δεν είναι πολιτικά ορθοί», ανέφερε ο ιστότοπος The Verge. Ο Μασκ υποσχέθηκε πως «οι χρήστες θα πρέπει να δουν διαφορά». Το Grok σχεδόν αμέσως άρχισε να προωθεί αντισημιτικά αφηγήματα που επαινούσαν τον Χίτλερ, και πολλών ειδών fake news και θεωρίες συνομωσίας.

Λίγες ημέρες μετά, το POLITICO εξηγούσε «γιατί το Grok ερωτεύτηκε τον Χίτλερ».

«Ο Μασκ κάνει προφανώς πειράματα, θέλει να δει πόση επιρροή μπορεί να ασκήσει σε ένα chatbot. Ξέρουμε ότι θέλει να το κάνει πιο δεξιό, αν και ο ίδιος λέει «ειλικρινές»» είχε δηλώσει στο περιοδικό ο Γκάρι Μάρκους, μια από τις εξέχουσες προσωπικότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

«Όσο όμως και να θέλει να το γείρει προς τα δεξιά, δεν νομίζω πως θέλει να το γείρει προς την ξεκάθαρη υποστήριξη των Ναζί. Επομένως, υποθέτω ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν σκόπιμο, αλλά σίγουρα ήταν η συνέπεια άλλων σκόπιμων πράξεων» – όσο σκόπιμος ή μη ήταν και ο χαιρετισμός του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου τον περασμένο Ιανουάριο στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.