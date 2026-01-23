Η Μυρτώ Πολυμίλη, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι είναι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok. Πώς δημιουργούνται τα deep fake βίντεο και τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε από το ακατάλληλο και ψευδές περιεχόμενο εντός του κυβερνοχώρου.

Στο podcast με τίτλο «Grok: Ένα viral εργαλείο γεμάτο «γυμνή βία»» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:26 Τι είναι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok και πότε άρχισε να λειτουργεί.

1:23 Η έλλειψη φίλτρων στο Grok και τα πρώτα αρνητικά δείγματα.

2:17 Τι είναι τα deep fake βίντεο και πώς δημιουργούνται μέσω του Grok.

4:51 Οι αλλαγές στους όρους λειτουργίας του Grok για την προστασία από το παράνομο και ψευδές σεξουαλικό περιεχόμενο.

5:21 Τα δημογραφικά στοιχεία των θυμάτων και των θυτών των deep fake βίνετο.

6:50 Τι ισχύει στην Ελλάδα για τη δημιουργία και διάδοση παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

7:35 Οι νομοθετικές διατάξεις που προστατεύουν τα θύματα τέτοιων ηλεκτρονικών εγκλημάτων.

8:41 Μερικές συμβουλές προς τα θύματα deep fake υλικού.

