Σε συμφωνία με τον αμερικανικό κολοσσό παραγωγής Lionsgate ήρθε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη δημιουργία μιας μεγάλης τηλεοπτικής παραγωγής που θα αναπαριστά την ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την τραγωδία του Μονάχου μέχρι την επιστροφή στην κορυφή.

Σύμφωνα με το Athletic, το πρότζεκτ βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και στοχεύει στην αποτύπωση της ιστορικής διαδρομής του συλλόγου μέσα από ένα σενάριο μυθοπλασίας υψηλών προδιαγραφών.

Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή εγγυημένου ποσού πολλών εκατομμυρίων λιρών στον σύλλογο, υπό την προϋπόθεση της παραγωγής και πώλησης της σειράς σε πλατφόρμα streaming. Τα μελλοντικά έσοδα από τα δικαιώματα θα επιμεριστούν μεταξύ των δύο μερών, με την αξία της σύμβασης να κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των σεζόν και το μέγεθος της τελικής συμφωνίας διανομής.

Στις συζητήσεις φέρεται να συμμετέχει ο διακεκριμένος Βρετανός σεναριογράφος Jed Mercurio (Line of Duty, Bodyguard), ενώ το ύφος της σειράς περιγράφεται ως παρεμφερές με το επιτυχημένο ιστορικό δράμα The Crown.

Από το Μόναχο στην εποχή Ferguson

Η Lionsgate, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της παγκόσμια franchises όπως το The Hunger Games και το John Wick, αναμένεται να αξιοποιήσει κομβικά σημεία της ιστορίας της Γιουνάιτεντ:

Η τραγωδία του Μονάχου (1958): Η αεροπορική καταστροφή και η μετέπειτα ανασυγκρότηση της ομάδας υπό τον Sir Matt Busby έως την κορυφή της Ευρώπης το 1968.

Η «χρυσή» εποχή Ferguson: Η 26ετής κυριαρχία (1993-2013) που μετέτρεψε τον σύλλογο σε παγκόσμιο αθλητικό brand.

Ιδιοκτησιακές μεταβολές: Από την εξαγορά της οικογένειας Glazer το 2005 έως την πρόσφατη είσοδο του Sir Jim Ratcliffe (INEOS).

Η προσφορά της Amazon και η αλλαγή πλεύσης

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια αλλαγή στρατηγικής για τη Manchester United. Τον Ιούλιο του 2025, ο σύλλογος απέρριψε πρόταση-ρεκόρ της Amazon Prime, ύψους άνω των 10 εκατ. λιρών, για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ τύπου «All or Nothing». Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση και ο μέχρι πρότινος προπονητής της ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ, έκριναν ότι η συνεχής παρουσία καμερών στα αποδυτήρια θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή της ομάδας από τους αγωνιστικούς της στόχους.

Αντίστοιχα, προγενέστερες συνομιλίες με τη Disney+ για ένα ντοκιμαντέρ εστιασμένο στην εποχή του Sir Alex Ferguson δεν κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς η νέα διοίκηση της INEOS προχώρησε σε περικοπές δαπανών, τερματίζοντας μεταξύ άλλων και τη μόνιμη πρεσβευτική σύμβαση του Σκωτσέζου τεχνικού το 2024.

Επί του παρόντος, τόσο η Manchester United όσο και η Lionsgate απέφυγαν να προβούν σε επίσημο σχολιασμό, τηρώντας στάση αναμονής καθώς το project διαμορφώνεται δημιουργικά.