Νέες σημαντικές αλλαγές στο ενιαίο οικοσύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, με στόχο να καταστεί κυρίαρχο μέσο στις άμεσες μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, τόσο εγχωρίως, όσο και εκτός συνόρων, δρομολογεί η ΔΙΑΣ ΑΕ για το 2026.

Σύμφωνα με χθεσινή παρουσίαση της CEO της Σταυρούλας Καμπουρίδου, τα ημερήσια όρια θα αλλάξουν, το IRIS θα καταστεί τεχνικά έτοιμο για την υποστήριξη mobile μεταφορών σε άλλες 9 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα γίνουν περαιτέρω βήματα προς την κατεύθυνση απλοποίησης της χρήσης του για πληρωμές σε φυσικά καταστήματα.

Πρόκειται για το εθνικό έργο «IRIS Παντού», μέσω του οποίου τόνισε η ίδια, «η Ελλάδα καθίσταται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών Account-to-Account σε όλα τα σημεία πώλησης».

Οι δωρεάν μεταφορές

Η πιο δημοφιλής υπηρεσία είναι αυτήν τη στιγμή το IRIS P2P. Μέσω αυτού, όλα τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να μεταφέρουν έως 500 ευρώ ημερησίως σε άλλους ιδιώτες ή σε λογαριασμούς δικούς τους εφόσον τηρούνται σε διαφορετικές τράπεζες, χωρίς προμήθειες.

Οι συναλλαγές στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι εμπορικές. Πρόκειται για απλές μεταφορές μεταξύ φίλων.

Αυτήν τη στιγμή οι ενεργοί χρήστες της υπηρεσίας είναι 4,25 εκατομμύρια, ενώ οι ημερήσιες εγγραφές παραμένουν σταθερές πάνω από τις 2.000, παρά την ήδη μεγάλη διείσδυσή της στους πελάτες των ελληνικών τραπεζών.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε η κυρία Καμπουρίδου, κάθε ημέρα εκτελούνται κατά μέσο όρο 300.000 συναλλαγές μέσω IRIS P2P, ενώ πρόσφατα καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ στις 500.000 μεταφορές.

Τα νέα όρια

Όπως αποκάλυψε η ίδια, από τις 15 Ιανουαρίου θα διπλασιαστούν τα όρια της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Έτσι, κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να μεταφέρει έως και 1.000 ευρώ ημερησίως.

Ταυτόχρονα όμως θα θεσπιστεί μηνιαίο πλαφόν στις 5.000 ευρώ.

Στα 1.000 ευρώ από την ίδια ημερομηνία θα διπλασιαστεί και το διακριτό όριο για μεταφορές από καταναλωτές προς ελεύθερους επαγγελματίες, στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, χωρίς ωστόσο κόφτη κάθε μήνα.

Σημειώνεται ότι η υιοθέτηση του IRIS είναι υποχρεωτική για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις από πέρυσι.

Αυτήν τη στιγμή είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία 582.000 ΑΦΜ, ενώ από την αρχή του χρόνου η αξία των συναλλαγών έχει φτάσει τα 170 εκατ. ευρώ.

Αυτήν τη στιγμή χρήση του για αποδοχή πληρωμών γίνεται κατά κύριο λόγο για παροχή ιατρικών υπηρεσιών, αισθητικής, αλλά και από μηχανικούς / αρχιτέκτονες.

Πληρωμές παντού

Κατά τα άλλα, από την 1η Δεκεμβρίου έχει αναβαθμιστεί η υπηρεσία IRIS Commerce. Μέχρι και τον περασμένο μήνα μέσω αυτής ήταν δυνατές μόνο online συναλλαγές.

Πλέον όμως, όλα τα νομικά πρόσωπα δέχονται πληρωμές IRIS στα φυσικά τους καταστήματα, μέσω των τερματικών αποδοχής καρτών.

Κι αυτό χωρίς κανένα πλαφόν, ημερήσιο ή μηνιαίο για τους καταναλωτές.

Συνολικά 1,2 εκατ. POS υποστηρίζουν την υπηρεσία μετά τη σχετική αναβάθμισή τους, ενώ μέσω IRIS είναι σήμερα δυνατές οι συναλλαγές σε 72.000 e-shops.

Μέσα στο πρώτο 15νθήμερο έχουν εκτελεστεί περί τις 100.000 πληρωμές, κυρίως σε σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία.

Η κυρία Καμπουρίδου προέβλεψε ότι το 2025 θα κλείσει με συναλλαγές ύψους 4,5 δισ. ευρώ στο IRIS Commerce, που αντιστοιχούν στο 40% των συνολικών πληρωμών μέσω όλων των καναλιών του IRIS.

Το QR Code

Σημειώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση η μεταφορά καθίσταται δυνατή με την παραγωγή ενός QR Code από το τερματικό καρτών της επιχείρησης.

Αυτό στη συνέχεια σκανάρεται μέσω της εφαρμογής m-banking του πελάτη, ο οποίος καλείται να επιβεβαιώσει την πληρωμή.

Ακολουθεί η έκδοση της απόδειξης τόσο από το POS, όσο και από ταμειακό σύστημα της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την κυρία Καμπουρίδου, η ΔΙΑΣ και οι τράπεζες στοχεύουν στην περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στο μέλλον να αξιοποιηθεί η τεχνολογία NFC και στις πληρωμές IRIS για ανέπαφες και ταχύτερες συναλλαγές.

Υπογράμμισε δε πως από το 2026 η πίστωση του χρημάτων στο λογαριασμό της επιχείρησης θα γίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πανευρωπαϊκό δίκτυο

Ταυτόχρονα, η CEO της ΔΙΑΣ αναφέρθηκε στη συμμετοχή της εταιρείας μέσω του IRIS στο υπό διαμόρφωση κοινό δίκτυο άμεσων πληρωμών με την ονομασία EuroPA, που αποτελείται από 10 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ανδόρρα.

Όπως είπε, «θα είμαστε τεχνικά έτοιμοι στο πρώτο μισό του 2026 για IRIS P2P συναλλαγές μέσω του EuroPA».

Με τον τρόπο αυτό, συμπλήρωσε η ίδια, «οι άμεσες πληρωμές δεν θα είναι μόνο εθνική υπόθεση, αλλά πανευρωπαϊκή».

Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο ακόμη και χώρες εκτός Ευρώπης, με αντίστοιχα συστήματα άμεσων πληρωμών, να ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στο ίδιο δίκτυο.

Έτσι, οι Έλληνες θα μπορούν να πληρώνουν για αγορές τους, online ή σε φυσικά καταστήματα εκτός συνόρων ή να μεταφέρουν χρήματα άμεσα σε άλλους Ευρωπαίους.

Πηγή: OT.GR