Πρωτοβουλία για τη διεύρυνση των σημείων όπου οι πελάτες των τραπεζών μπορούν να κάνουν αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών, θα αναλάβει η Mastercard μέσα στο 2026.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που βρίσκεται αυτήν την περίοδο υπό επεξεργασία από τη διοίκηση του οργανισμού στην Ελλάδα.

Πρόθεσή της είναι, μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της λύσης, να απευθυνθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο ευρύτερο οικοσύστημα των πληρωμών, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίησή του. Δηλαδή σε τράπεζες και εταιρείες εκκαθάρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Βασικές πτυχές του σχετικού πλάνου παρουσίασε χθες ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Mastercard

Πώς θα γίνονται συναλλαγές

Στόχος του είναι να δοθεί η δυνατότητα μετατροπής κάθε POS σε μέσο διαχείρισης μετρητών. Εν προκειμένω, όποιος χρειάζεται χρήματα θα έχει τη δυνατότητα να τα λαμβάνει μέσω συνεργαζόμενων εμπόρων που θα προσφέρουν την υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, θα χρεώνεται η κάρτα, που θα περνά από το τερματικό της επιχείρησης και η τελευταία θα δίνει τα χρήματα στον καταναλωτή.

Αντίστοιχα, θα μπορεί κάποιος να καταθέτει μετρητά στο λογαριασμό του. Και σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρχει επικοινωνία με την τράπεζα μέσω του POS και της κάρτας, ώστε να γίνει η πίστωση.

Ο κ. Πολύδωρος σημείωσε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτήν την στιγμή, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Μέσω αυτής, τόνισε ο ίδιος, καλύπτεται επαρκέστερα η ανάγκη πρόσβασης των καταναλωτών στους λογαριασμούς τους. Κι αυτό διότι θα μπορούν να κάνουν συναλλαγές με μετρητά και πέραν του δικτύου των τραπεζικών ΑΤΜ.

Ερωτηθείς σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμοστεί, τόνισε πως ακόμη δεν έχει εξεταστεί το μοντέλο που θα υιοθετηθεί.

Ώριμη η ελληνική αγορά

Κατά τα άλλα, αναφερόμενος στη χρήση των καρτών στην Ελλάδα, υποστήριξε πως η εγχώρια αγορά έχει συγκλίνει πλέον με το μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Όπως είπε, η διείσδυση του πλαστικού χρήματος στη συνολική καταναλωτική δαπάνη έχει ενισχυθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία.

Ως αποτέλεσμα η συμμετοχή των μετρητών από το 80% έχει πλέον πέσει στο 42%, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Αυτό έχει συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, που από το 25% έχει πέσει στο 11% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι ρυθμοί ανόδου των συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα έχουν επιβραδυνθεί, σημείωσε ο κ. Πολύδωρος.

Για να διατηρηθούν τα σχετικά μεγέθη σε θετική τροχιά, υπογράμμισε ο ίδιος, «θα πρέπει να αυξήσουμε περαιτέρω τα σημεία που οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν με κάρτα».

Κατά τον ίδιο, αυτό μπορεί να γίνει τόσο στις συναλλαγές με το δημόσιο, όσες σε άλλες δαπάνες, η πληρωμή των οποίων με πλαστικό χρήμα δεν είναι σήμερα δυνατή.

Ειδικότερα, ο κ. Πολύδωρος έκανε γνωστό ότι η Mastercard σχεδιάζει εντός του 2026 την καθιέρωση των ανέπαφων συναλλαγών σε όλα τα ΚΤΕΛ.

Ο επιβάτης αντί της έκδοσης εισιτηρίου, τόσο κατά την είσοδο, όσο και κατά την έξοδο, θα περνά την κάρτα του από το επικυρωτικό μηχάνημα.

Το νέο σύστημα θα διευκολύνει όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους τουρίστες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέσο μαζικής μεταφοράς.

Οι επιχειρήσεις

Στοίχημα για τη Mastercard κατά τον κ. Πολύδωρο είναι και η αύξηση της χρήσης των καρτών από τις επιχειρήσεις, η οποία παραμένει χαμηλή.

Όπως ανέφερε, ο οργανισμός είναι έτοιμος να παράσχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στον επιχειρηματικό τομέα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και προγράμματα επιβράβευσης.

Επίσης, μέσα στη διετία 2026 – 2027 ο κ. Πολύδωρος προανήγγειλε την καθιέρωση της υπηρεσίας click to pay στις online συναλλαγές.

Εν προκειμένω, η ολοκλήρωση μίας πληρωμής γίνεται μέσω token, δηλαδή με εικονικούς αριθμούς καρτών, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεύτερη φορά.

Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης δεν χρειάζεται να πληκτρολογεί κάθε φορά τα στοιχεία της κάρτας του, ενώ ενισχύεται η προστασία του έναντι επιτήδειων.

Σύμφωνα, με τον επικεφαλής της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, στόχος είναι η καθολική χρήση του click to pay ως το 2030.

Τέλος, ανέφερε ότι για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας, σε συνεργασία με την Bank of China, θα αποσταλούν προωθητικά μηνύματα σε 50 εκατ. κινέζους κατόχους καρτών που φέρουν το σήμερα Mastercard.

Πηγή: ot.gr