Κανένα άγχος όταν υπάρχει ο Ελ Καμπί! Ο Μαροκινός επέστρεψε από το Κόπα Αφρικα και έβαλε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Βόλο, δίνοντας το πολύτιμο τρίποντο στους Πειραιώτες, που ήταν κυρίαρχοι, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν άλλο τέρμα.

Ο Μεντιλίμπαρ έκανε μεγάλο ροτέισιον (10 αλλαγές) και ξεκούρασε παίκτες ενόψει της τεράστιας μάχης με τον Αγιαξ την Τετάρτη, που θα κρίνει την πρόκριση στον πλέι οφ γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ.

Στα πρώτα λεπτά ο Ολυμπιακός δεν είχε κλασική ευκαιρία, όμως έβαζε με αρκετή ευκολία τη μπάλα στο κουτί. Ο Ελ Καμπί είχε καλή στιγμή με κεφαλιά, καθώς και ο Σιπιόνι με μακρινό σουτ.

Στο 15′, ο Ποντένσε υποδέχθηκε τη μπάλα αριστερά, έκανε κοντρόλ με το στήθος και έκανε ένα πολύ άστοχο βολέ.

Οι στιγμές προς τη νίκη

Μία συνεργασία ποιότητας ήταν αρκετή για να φέρει το 1-0! Ο Ποντένσε πάσαρε τέλεια στον Ελ Καμπί με 1-2 και ο Μαροκινός έκανε μια… Ελ-Καμπίσια εκτέλεση στο 27′, για να ανοίξει το σκορ στην επιστροφή του.

Με τη σέντρα, ο Βόλος προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή γκολκίπερ. Ο Γραμματικάκης έδωσε τη θέση του στον νεαρό ]Γεροφωκά.

Στο 40′, ο Ποντένσε βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ελ Καμπί. Ως το τέλος του ημιχρόνου, οι Πειραιώτες ζήτησαν ένα χέρι για πέναλτι, όμως διαιτητής και VAR προσπέρασαν τη φάση.

Η πρώτη στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου ήρθε στο 49′. Ο Ποντένσε έκανε μια φανταστική λόμπα με το δεξί εν κινήσει, κρέμασε τον γκολκίπερ, όμως ο τελευταίος αμυντικός έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 54′, ο Σιπιόνι έκανε άλλη μια μακρινή προσπάθεια με δύναμη και κέρδισε κόρνερ.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Βόλος απείλησε για πρώτη φορά, με τον Μακνί να βγαίνει σε πλάγιο ένας με έναν με τον Γκαρθία, να εκτελεί στην κλειστή γωνία και ο Τζολάκης να επεμβαίνει. Από το κόρνερ, ο Ελληνας πορτιέρε έκανε μεγαλύτερη επέμβαση σε διαγώνιο σουτ του Γρόσδη.

Στο 82′, ο δραστήριος Στρεφέτσα έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια με δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής, όμως κέρδισε μόνο κόρνερ.

Ως το τέλος, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στιγμές και αρκετά κόρνερ, όμως δεν πέτυχαν δεύτερο γκολ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Tζολάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος (72΄Ροντινέϊ), Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία (65′ Τσικίνιο), Σιπιόνι, Νασιμέντο (85′ Έσε), Ποντένσε (85′ Γιαζίτζι), Στρεφέτσα και Ελ Καμπί (65′ Γιάρεμτσουκ).

ΒΟΛΟΣ: Γραμματικάκης (28′ λ.τρ. Παπαθανασίου), Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα, Γρόσδης, Τριανταφύλλου (63′ Τσοκανης), Τζόκα (63′ Αμπάντα, Χουάνπι (63′ Γκονζάλες), Λάμπρου και Μακνί (84′ Τασιούρας).