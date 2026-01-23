Σε μία ακόμα κίνηση προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον Κόρι Τζόσεφ με τον Καναδό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για 1,5 χρόνο.

Ο 34χρονος γκαρντ μετά από μεγάλη θητεία στο ΝΒΑ αποφάσισε να μετακομίσει στην Ευρώπη. Η συμφωνία του με τη Μονακό δεν ευδοκίμησε λόγω των περιορισμών που έχει η γαλλική ομάδα στις μεταγραφές.

Έτσι, ο Κόρι Τζόσεφ βγήκε εκ νέου στην αγορά και ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τη συνθήκη και τον έκανε δικό του. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή είναι η τρίτη κίνηση του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα μετά τους Μόρις και Τζόουνς

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph. Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Το who is whο

  • Γεννήθηκε: 20/08/1991
  • Υπηκοότητα: ΗΠΑ
  • Ύψος: 1.88μ.
  • Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

  • Texas (2010–2011)
  • San Antonio Spurs (2011–2015)
  • Austin Toros (2012–2013)
  • Toronto Raptors (2015–2017)
  • Indiana Pacers (2017–2019)
  • Sacramento Kings (2019–2021)
  • Detroit Pistons (2021–2023)
  • Golden State Warriors (2023–2024)
  • Orlando Magic (2024–2025)
  • 2025–present AS Monaco

* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα».