Σε μία ακόμα κίνηση προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον Κόρι Τζόσεφ με τον Καναδό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για 1,5 χρόνο.
Ο 34χρονος γκαρντ μετά από μεγάλη θητεία στο ΝΒΑ αποφάσισε να μετακομίσει στην Ευρώπη. Η συμφωνία του με τη Μονακό δεν ευδοκίμησε λόγω των περιορισμών που έχει η γαλλική ομάδα στις μεταγραφές.
Έτσι, ο Κόρι Τζόσεφ βγήκε εκ νέου στην αγορά και ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τη συνθήκη και τον έκανε δικό του. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή είναι η τρίτη κίνηση του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα μετά τους Μόρις και Τζόουνς
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph. Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.
Το who is whο
- Γεννήθηκε: 20/08/1991
- Υπηκοότητα: ΗΠΑ
- Ύψος: 1.88μ.
- Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες ομάδες
- Texas (2010–2011)
- San Antonio Spurs (2011–2015)
- Austin Toros (2012–2013)
- Toronto Raptors (2015–2017)
- Indiana Pacers (2017–2019)
- Sacramento Kings (2019–2021)
- Detroit Pistons (2021–2023)
- Golden State Warriors (2023–2024)
- Orlando Magic (2024–2025)
- 2025–present AS Monaco
* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα».