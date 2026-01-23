Σε μία ακόμα κίνηση προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον Κόρι Τζόσεφ με τον Καναδό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για 1,5 χρόνο.

Ο 34χρονος γκαρντ μετά από μεγάλη θητεία στο ΝΒΑ αποφάσισε να μετακομίσει στην Ευρώπη. Η συμφωνία του με τη Μονακό δεν ευδοκίμησε λόγω των περιορισμών που έχει η γαλλική ομάδα στις μεταγραφές.

Έτσι, ο Κόρι Τζόσεφ βγήκε εκ νέου στην αγορά και ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τη συνθήκη και τον έκανε δικό του. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή είναι η τρίτη κίνηση του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα μετά τους Μόρις και Τζόουνς

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph. Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 20/08/1991

20/08/1991 Υπηκοότητα: ΗΠΑ

ΗΠΑ Ύψος: 1.88μ.

1.88μ. Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Texas (2010–2011)

San Antonio Spurs (2011–2015)

Austin Toros (2012–2013)

Toronto Raptors (2015–2017)

Indiana Pacers (2017–2019)

Sacramento Kings (2019–2021)

Detroit Pistons (2021–2023)

Golden State Warriors (2023–2024)

Orlando Magic (2024–2025)

2025–present AS Monaco

* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα».