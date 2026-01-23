Λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η Νορβηγία συγκλονίζεται από ένα πρωτοφανές σκάνδαλο στο άλμα με σκι. Δύο προπονητές και ένας τεχνικός τιμωρήθηκαν με 18μηνη απαγόρευση, αφού παραδέχθηκαν ότι «πείραξαν» τις στολές των ολυμπιονικών αθλητών τους, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν… παράνομο πλεονέκτημα στους αγώνες. Το βίντεο που αποκάλυψε την απάτη σόκαρε ολόκληρη τη χώρα και έθεσε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του αθλήματος.

Το βίντεο που αποκάλυψε την απάτη

Τον περασμένο χρόνο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Nordic (των Σκανδιναβικών Χωρών) στο Τρόντχαϊμ, δύο κορυφαίοι νορβηγοί άλτες, ο ολυμπιονίκης Μάριους Λίντβικ και ο Γιοχάν Άντρε Φορφάνγκ, φορούσαν στολές με παράνομες ραφές στην περιοχή της λεκάνης, που αύξαναν την αεροδυναμική τους και επέτρεπαν μεγαλύτερα άλματα. Η παραποίηση αποκαλύφθηκε από βίντεο που δημοσιεύτηκε ανώνυμα στο YouTube και έδειχνε τους προπονητές να «πειράζουν» τις στολές μετά τον έλεγχο.

Εθνική ντροπή για τη Νορβηγία

Οι αθλητές δήλωσαν άγνοια για την απάτη και τιμωρήθηκαν με μόλις τρεις μήνες αναστολής, ενώ οι προπονητές και ο τεχνικός υπέστησαν 18μηνη επαγγελματική απαγόρευση, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Ηθικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι και Snowboard (FIS).

Η Νορβηγία, χώρα υπερήφανη για την ολυμπιακή της παράδοση και τη φήμη της στην τήρηση κανόνων, βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας κριτικής. Ο Jan-Erik Aalbu, διευθυντής του άλματος με σκι, τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Erik Sandoy, λάτρης των άλμάτων, δήλωσε: «Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Αλλά ναι, συνέβη». Η αποκάλυψη έθεσε ερωτήματα για τη κουλτούρα του αθλήματος, όπου οι υπερβάσεις των ορίων θεωρούνταν συχνά φυσιολογικές.

Η FIS βάζει «κόκκινη γραμμή»

Η ηθική επιτροπή της FIS υπογράμμισε ότι η παράβαση ήταν «πολύ σοβαρή, καθώς παραβίασε τις βασικές αρχές του αθλητισμού: δικαιοσύνη, ίσες συνθήκες και τήρηση των κανόνων».

Οι προπονητές υπερασπίστηκαν τη συμπεριφορά τους, επικαλούμενοι προηγούμενες ελαφρές ποινές σε ανάλογες παραβάσεις. Ωστόσο, η ύπαρξη βίντεο και η έκταση της παραποίησης υπερβαίνουν οποιοδήποτε προηγούμενο περιστατικό.

«Εξοπλισμός αντί για ντόπινγκ»

Η FIS συνέκρινε την παραποίηση των στολών με ντόπινγκ, τονίζοντας ότι η παραβίαση «απειλεί τις αξίες του αθλητισμού» και απαιτεί αυστηρή ποινή. Ο στόχος ήταν σαφής: η προστασία του αθλητικού αποτελέσματος και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των αγώνων, ειδικά εν όψει Ολυμπιακών.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η παραμικρή προσθήκη υλικού στην περιοχή της λεκάνης μπορεί να προσθέσει 5-6 μέτρα στο άλμα. Η «μάχη των χιλιοστών» έγινε πλέον κεντρικό ζήτημα στον χώρο των αλμάτων.

Τι έρχεται τώρα

Οι προπονητές μπορούν να ασκήσουν έφεση στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) στην Ελβετία, αλλά η φήμη τους έχει ήδη πληγεί σοβαρά. Η FIS έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους των στολών και έχει προσλάβει περισσότερους επιθεωρητές, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες παραβάσεις.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πλησιάζουν και οι Νορβηγοί θα παρακολουθούνται στενά, με ελπίδα και στόχο, οι κορυφαίοι άλτες θα αγωνιστούν με «καθαρό» εξοπλισμό και δίκαιες συνθήκες.

