Ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Εθνικής στο δρόμο προς την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έδειξε όμως τον επόμενο στόχο του ίδιου και των υπόλοιπων διεθνών.

«Θέλαμε την πρόκριση στον τελικό, θέλαμε το χρυσό, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα το βήμα έγινε. Ανεβήκαμε ένα σκαλί και κάναμε ένα μεγάλο βήμα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, που είναι να κατακτούμε κάθε διοργάνωση που συμμετέχουμε» επεσήμανε αρχικά.

Για το αν φανταζόταν την εξέλιξη του αγώνα: «Κάνεις σενάρια. Δεν μπορείς να προετοιμάζεσαι για το ιδανικό. Ο Ζερδεβάς ήταν καταπληκτικός, βγάλαμε πολλά μπλοκ. Εντάξει, δεν προετοιμαζόμασταν ακριβώς γι’ αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι, βάλαμε μεγάλα γκολ και πήγαν όλα όπως θέλαμε».

Για το ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά: «Είναι όμορφο, αλλά νομίζω πως αν ερχόταν το χρυσό θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Σημασία έχει το μετάλλιο, που είναι πολύ πιο σημαντικό, πιστέψτε με και προχωράμε προς τον στόχο μας».

Για το αν πάμε να «ξορκίσουμε την κατάρα τουχρυσού»: «Ακριβώς. Έχω μιλήσει με πολλούς συμπαίκτες μου ξένους ανά τα χρόνια, που έχουν πάρει πολλά χρυσά με τις εθνικές ομάδες. Νομίζω είναι στο μυαλό. Για να είμαι ειλικρινής εμείς το είχαμε αποβάλει από το μυαλό μας, δεν είχαμε το ότι «δεν το έχουμε πάρει ποτέ, δεν μπορούμε να πάρουμε το χρυσό»

Ταπεινά προχωράμε και ξέρουμε τους στόχους μας. Είπαμε πλέον ότι στόχος μας είναι το χρυσό μετάλλιο στο επόμενο Παγκόσμιο, στο επόμενο Ευρωπαϊκό και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Φέτος θα δουλέψουμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είχαμε μία θετική εικόνα, βελτιωθήκαμε που ήταν ο στόχος και προχωράμε με αυτό ως γνώμονα».

Τέλος σε ερώτηση για τους Έλληνες που βρέθηκαν στο Βελιγράδι: «Είχε πολύ κόσμο. Ευχαριστηθήκαμε κι εμείς το στάδιο. Οι δικοί μας άνθρωποι ήταν εδώ. Οι Έλληνες ήταν πάρα πολύ, Κύπριους είχα πάνω. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, μας στήριξαν. Ελπίζω να τους δώσαμε χαρά και να είναι σίγουροι ότι θα κοιτάξουμε να βελτιωθούμε και να τους φέρουμε το χρυσό σίγουρα».