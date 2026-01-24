ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που άνοιξε ξαφνικά για την αποκαλούμενη πλέον «τροπολογία Κεφαλογιάννη». Πρώτα απ’ όλα, να πούμε ότι δεν ήταν τροπολογία, αλλά διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία πέρασε κανονικά από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής και υπερψηφίστηκε από 180 βουλευτές, χωρίς να καταψηφιστεί από κανέναν. Από τις έρευνες που έκανα, δεν προέκυψε ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη είχε κάποια ανάμιξη πριν, άλλο αν μετά έκανε χρήση της διάταξης στην προσωπική της υπόθεση. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στην πρώτη γραμμή για τον λιθοβολισμό της υπουργού δεν ήταν η αντιπολίτευση, όπως θα περίμενε κάποιος και θα ήταν λογικό, αλλά ο μηχανισμός των τρολ που μέχρι σήμερα μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για την κυβέρνηση αλλά και πολλών γραφίδων που εξίμισι χρόνια δεν έχουν δει ποτέ κανένα περιστατικό κακής νομοθέτησης από την ΝΔ. «Διανοούμενοι» και «αρθρογράφοι» που, για παράδειγμα, δεν είχαν δει τίποτα το φωτογραφικό όταν η κυβέρνηση άλλαζε άρον άρον τον νόμο της ΕΥΠ και αφαιρούσε από την ΑΔΑΕ την απόφαση σχετικά με τα αιτήματα πολιτών για παρακολουθήσεις μόλις την πλησίαζε η έρευνα. Όπως δεν βλέπουν ποτέ τα δεκάδες περιστατικά κακής νομοθέτησης, άσχετων τροπολογιών και κατά παραγγελία διατάξεων, αλλά από προχθές «τίλλουν τάς τρίχας τῆς κεφαλῆς των» για την έκπτωση των κοινοβουλευτικών ηθών. Εν τω μεταξύ την ίδια μέρα το in.gr αποκάλυψε ποιοι ήταν οι βουλευτές που έκαναν τις κατά παραγγελία ερωτήσεις στο δεξί χέρι του κουμπάρου του πρώην γ.γ. του πρωθυπουργού στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Για τέτοιες «παραγγελιές», ωστόσο, δεν ευαισθητοποιήθηκαν, ούτε τους πόνεσε αυτή η πραγματική έκπτωση, η κατάντια για την ακρίβεια, του Κοινοβουλίου. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Ποτέ, κανένας τους δεν είδε τίποτα το μεμπτό σε όλα αυτά, οπότε με έβαλε σε υποψίες ο ξαφνικός τους πόνος για την καλή νομοθέτηση και η οξύτητα των επιθέσεων κατά της υπουργού που έφτασαν μέχρι σημείου να ζητείται η καρατόμησή της, όταν οι συγκεκριμένοι υπερασπίζονται πάντα λυσσαλέα τους υπουργούς της ΝΔ ακόμη κι αν κατηγορούνται για πολύ σοβαρότερα πράγματα ή και για κακουργηματικές πράξεις. Αίφνης τρολ που κινούνται στο οικοσύστημα των «ιδιωτικών ομάδων ενημέρωσης» ξεσπάθωσαν και απαιτούν «η Κεφαλογιάννη να παραιτηθεί και η τροπολογία να αποσυρθεί άμεσα». Φίλος μου που γνωρίζει αρκετά παρασκήνια, μου έλεγε ότι αν θέλω να λύσω μερικές απορίες μου για το επικοινωνιακό αυτό blizkreig κατά της Κεφαλογιάννη, ας αναζητήσω τις σχέσεις αυτού του μηχανισμού με εταιρεία επικοινωνίας, η οποία διατηρούσε άλλη εταιρεία, στις οποίας το μισθολόγιο όλως τυχαίως ανήκαν πολλά από αυτά τα τρολ και έτσι, αφού είχαν λύσει το βιοποριστικό τους πρόβλημα, είχαν ελεύθερο χρόνο να ενημερώνουν «αντικειμενικά» τους Έλληνες πολίτες. Και να συνδυάσω το γεγονός αυτό με το ότι η ίδια εταιρεία φέρεται να «βοηθά» στον τομέα της επικοινωνίας την αντίπαλη πλευρά της υπουργού στην προσωπική της διαμάχη που σχετίζεται και με την νέα διάταξη. Επί της ουσίας τώρα, για την νέα διάταξη, δεν θα πω πολλά. Απλώς θα θυμίσω ότι όταν ψηφιζόταν οι διατάξεις για την συνεπιμέλεια είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους και είχαν καταψηφίσει η Κεφαλογιάννη, που φυσικά τότε δεν είχε ένδικη διαφορά για το ζήτημα, και η αείμνηστη Μαριέττα Γιαννάκου, την οποία όλοι θυμόμαστε για τις γνώσεις, την εντιμότητα και την σοβαρότητά της. Τότε, ο προκάτοχος του Γιώργου Φλωρίδη, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος είχε εισηγηθεί τον νόμο, είχε τολμήσει να κατηγορήσει την αδιαμφισβήτητου ήθους και αξιοπρέπειας Μαριέττα Γιαννάκου ότι είχε «ενστάσεις που προέρχονται από προσωπικά βιώματα. Η νομοθέτηση δεν γίνεται με προσωπικά βιώματα», της είχε πει. Η τύχη τα έφερε έτσι ώστε σήμερα που ο Φλωρίδης τροποποιεί τον νόμο Τσιάρα, να κατηγορείται η ίδια η κυβέρνηση ότι νομοθετεί με «προσωπικά βιώματα» των υπουργών της. Περιέργως, βέβαια, οι κατηγορίες δεν στρέφονται κατά του υπουργού που εισηγήθηκε τη νέα διάταξη ούτε κατά όλων των βουλευτών της ΝΔ που την υπερψήφισαν, παρά μόνο κατά της Κεφαλογιάννη. Κι αυτό δείχνει ότι μάλλον αυτοί που έχουν πέσει δυο μέρες τώρα να την φάνε κινούνται από «προσωπικά βιώματα», γιατί αν πραγματικά τους είχε ενοχλήσει η φερόμενη ως «κατά παραγγελία νομοθέτηση», θα ζητούσαν πρωτίστως την παραίτηση του υπουργού που εκτέλεσε την παραγγελία και θα είχαν ψελλίσει και κάτι τόσα χρόνια για τόσα άλλα περιστατικά «παραγγελιών», και για πολύ σοβαρότερα ζητήματα μάλιστα. ***

«Η αλήθεια δεν κλείνει με σιωπές»

Η μνήμη του Σήφη Βαλυράκη έγινε η αφορμή για μια σπάνια και ηχηρή συνάντηση κορυφής στην κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ. Υπό το σύνθημα «Αγώνας δικαίωσης», οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και μνημονιακοί αντίπαλοι Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς, ένωσαν τις φωνές τους με την οικογένεια του εκλιπόντος. Η εικόνα των δύο πολιτικών στο ίδιο πάνελ, πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠαΣοΚ, ξεπέρασε τα όρια του απλού φόρου τιμής, μετατρέποντας την εκδήλωση σε μια θεσμική παρέμβαση για την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης.

Κοινό μέτωπο Παπανδρέου – Σαμαρά

Ο Γιώργος Παπανδρέου εξήρε τη δράση του Σήφη Βαλυράκη στην υπόθεση Siemens και την αταλάντευτη, όπως είπε, αντίστασή του σε κάθε απόπειρα συγκάλυψης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το σήμερα. Τόνισε, μάλιστα, πως η στάση του αποτελεί πηγή έμπνευσης «σε μια εποχή που το κράτος δικαίου δοκιμάζεται και ο αυταρχισμός προσπαθεί να μας πείσει ότι ο κόσμος άλλαξε».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τον Βαλυράκη «ευπατρίδη πολιτικό από αυτούς που σπανίζουν σήμερα», σημειώνοντας πως παρά τα έντονα «πολιτικά πάθη των μπλε και των πράσινων καφενείων» της γενιάς τους, τους συνέδεε μια βαθιά και ειλικρινής φιλία. «Ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διχάζει», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, αποκαλύπτοντας πως ο εκλιπών τού είχε αποστείλει μια μελέτη για τα εθνικά θέματα λίγες μόλις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

H αγωνία του Λοβέρδου

Δεν ξέρω αν η πρόσφατη επίσκεψη του Ανδρέα Λοβέρδου στο Αγιο Όρος και συγκεκριμένα στην επιβλητική Μονή της Σιμωνόπετρας θα τον βοηθήσει στην προσπάθειά του ως υποψηφίου βουλευτή με τη ΝΔ, αλλά μαθαίνω ότι δυσκολεύεται στο νότιο τομέα της Β΄ Αθηνών. Είναι, λέει, σαν τις συμπληγάδες, από τη μία πλευρά είναι το δύσκολο περιβάλλον στη φωλιά της ΝΔ, και από την άλλη η Άννα Διαμαντοπούλου η οποία θα κατεβεί ως υποψήφια του ΠαΣοΚ στα νότια.

Μια και αυτές τις μέρες βουλευτές και υποψήφιοι τριγυρνούν στις διάφορες πίτες, παρατηρούν ότι οι κομματικοί δεν δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό και δεν έχουν πολλά «πάρε-δώσε» με τον Λοβέρδο. Στα νότια με τους εννέα βουλευτές, εκ των οποίων πέντε υπουργοί και υφυπουργοί, η κατάσταση είναι δύσκολη, ενώ ακόμα και οι νεότεροι υποψήφιοι πασχίζουν να καλλιεργήσουν προσωπικές σχέσεις με τους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Οι έμπειροι λένε ότι για το κεντρώο κοινό, στο οποίο στόχευε ο Λοβέρδος, αλλά και ο Μητσοτάκης που τον τοποθέτησε εκεί, τώρα θα υπάρχει το αντίπαλον δέος της Διαμαντοπούλου, που ο προνοητικός Νίκος Ανδρουλάκης την τοποθέτησε εκεί για να μην χάσει ψηφοφόρους από τον Λοβέρδο. Από αυτή τη μάχη σίγουρα δεν θα πλήξουμε.

Επόμενος κρίκος της ενεργειακής αλυσίδας η Λάρισα

Στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ βρέθηκε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ένα εμβληματικό έργο ύψους 74 εκατομμυρίων ευρώ από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη πολύπαθη Θεσσαλία που έρχεται να συμπληρώσει την ενεργειακή αλυσίδα έργων του ΔΕΣΦΑ, μετά τον σταθμό συμπίεσης στη Κομοτηνή που εγκαινιάστηκε και αυτός πρόσφατα .

Πρακτικά, με τους σταθμούς συμπίεσης η χώρα έχει τετραπλασιάσει την εξαγωγική δυναμική της έως και τα 8,5 δισ κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, από τον νότο προς τον βορρά αλλά και αντίστροφα. Πλέον, όπως είπε και ο ΥΠΕΝ, η χώρα εισάγει 17 bcm και εξάγει τα 11 από αυτά. Έχει μετατραπεί σε έναν διαμετακομιστικό κόμβο φυσικού αερίου ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και ευελιξία της χώρα μας.

Σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αναστάτωσης η ενέργεια και η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μπορεί να είναι ένα από τα σημεία σύγκλησης μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ καθιστώντας τον Κάθετο Διάδρομο στρατηγικής σημασίας για τη νέα ευρωατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική. ‎

Παλιά πασοκικά κόλπα

Το επικοινωνιακό του πρόβλημα προσπαθεί να καλύψει το ΠαΣοΚ με τις παλιές, γνωστές και αποτελεσματικές λύσεις. Βλέπετε την επόμενη εβδομάδα θα «τρέξει» ραδιοφωνική καμπάνια για τα μέτρα που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη για την ανακούφιση από το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική.

Η καμπάνια αυτή θα βασιστεί στα συμπεράσματα της εκδήλωσης που έγινε τον Δεκέμβριο σε συνεργασία με την παράταξη των μηχανικών στο ΤΕΕ και είχε αναλάβει αν τρέξει ο επικεφαλής της «Δημοκρατικής Συμπαρατάξης Μηχανικών» Νίκος Μήλης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει ανεβάσει αισθητά της μετοχές του εσωκομματικά.

Νομοθετικό «φροντιστήριο» για επιτελικούς… ξενύχτηδες

Στο «Σπίτι της Κύπρου», το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέδωσε εντός εβδομάδος ένα ταχύρρυθμο μάθημα απέναντι στον διαβόητο ελληνικό «νομοθετικό οίστρο». Με αφορμή το συνέδριο για την «Καλή Νομοθέτηση», οι «σοφοί» του ΕΚΠΑ ακτινογράφησαν την παθογένεια μιας χώρας που συχνά θυσιάζει τη θεσμική θωράκιση του κράτους δικαίου στον βωμό της νομοθετικής ταχυδακτυλουργίας.

Παρά την ακαδημαϊκή ευπρέπεια που χαρακτήρισε τη συζήτηση, η πραγματικότητα σήμερα αποδεικνύεται πολύ πιο ωμή και δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τον Δεκέμβριο του 2025 αποκαλύπτουν το μέγεθος της θεσμικής αρρυθμίας: μόλις το 13% των τροπολογιών σχετιζόταν με το κύριο αντικείμενο των νόμων. Ακόμη πιο εντυπωσιακό; Το 75% κατατέθηκε στην εκπνοή της προθεσμίας (μία ημέρα πριν ή και αυθημερόν), περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Οι νυχτερινές «ντροπολογίες»

Και σαν να μην έφταναν αυτά, όλες ανεξαιρέτως οι τροπολογίες του Δεκεμβρίου «προσγειώθηκαν» στη Βουλή μεταξύ 21:00 και 01:00. Μέσα στο σκοτάδι του μεσονυκτίου, η «επιτελική» αποτελεσματικότητα υιοθέτησε… νυχτερινές συνήθειες. Όταν λοιπόν οι «αρρυθμίες» γίνονται κανονικότητα και οι νόμοι ψηφίζονται τις ώρες που η δημοκρατία… κοιμάται, η παρέμβαση των ακαδημαϊκών καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη και όχι απλή επιστημονική παρατήρηση.

Μένει να δούμε αν τα όσα ελέγχθησαν θα διαβαστούν στο φως της ημέρας ή αν θα θυσιαστούν στον βωμό της επόμενης επείγουσας, μεταμεσονύκτιας ρύθμισης από ανεπίδεκτους «μαθητές» νομοθετικής μάθησης.

Τεχνητή Νοημοσύνη ως αντίδοτο στη νομοθετική προχειρότητα

Στα ενδιαφέροντα της εκδήλωσης ξεχώρισε η εισήγηση για τις πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην καλή νομοθέτηση. Η πρόταση για αλγοριθμική υποστήριξη στα έδρανα της Βουλής δεν παρουσιάστηκε απλώς ως μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά ως η αναπόφευκτη απάντηση στη νομοθετική προχειρότητα.

Αφού η «φυσική» νοημοσύνη φαίνεται να εξαντλείται στην παραγωγή ενός δαιδαλώδους νομοθετικού καθεστώτος χωρίς προηγούμενο, η τεχνολογία μοιάζει πλέον ως το τελευταίο οχυρό για την επιβολή μιας στοιχειώδους τάξης. Ποιος ξέρει; Ίσως ο αλγόριθμος να μην είναι πρόθυμος να παρέχει τις υπηρεσίες του στη μία τα ξημερώματα.