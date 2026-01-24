Τεταμένη παραμένει μέχρι και σήμερα η ατμόσφαιρα στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου 2025, που άφησε πίσω δύο νεκρούς.

Παρά την παρουσία των Αρχών, οι δύο οικογένειες βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, ενώ ένα επεισόδιο που σημειώθηκε την Πέμπτη είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, Γεωργία, δέχτηκε λεκτική επίθεση και απειλές ενώ βρισκόταν στο σπίτι του γιου της, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη.

Η ίδια ενημέρωσε την Αστυνομία για το περιστατικό με αποτέλεσμα την σύλληψη του ζευγαριού. Ο πατέρας του 39χρονου νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με Covid, ενώ η μητέρα οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.