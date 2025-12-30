Στον εξονυχιστικό έλεγχο του αγροτικού αυτοκινήτου του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια, προχώρησε την περασμένη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, με διάταξη που εξέδωσε η ανακρίτρια Ηρακλείου.

Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα που είχαν υποβάλλει οι οικογένειες των δύο θυμάτων, με τους διορισμένους τεχνικούς συμβούλους τους, να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της έρευνας του οχήματος -ο οπλουργός πυροτεχνουργός Γιάννης Τσιάμπας από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη και ο βαλλιστικός αναλυτής Γιώργος Ραυτογιάννης από την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Για περισσότερες από 8 ώρες, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ερεύνησε σπιθαμή προς σπιθαμή το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Φανούρης Καργάκης κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου, το πρωί της 1ης Νοεμβρίου στο κεντρικό δρόμο των Βοριζίων.

Ο 39χρονος ξεψύχησε μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο δέχτηκε μεγάλο αριθμό πυροβολισμών την ίδια ώρα που σε απόσταση λίγων μέτρων έπεφτε νεκρή και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

17 σφαίρες

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ από την έρευνα που έγινε με βαλλιστικές ράβδους, προκύπτει ότι το 4Χ4 δέχτηκε 17 βολές από όπλα ραβδωτής κάνης, δηλαδή από πιστόλια και καλάσνικοφ ενώ έχει δεχτεί και 3 βολές από λειόκαννο όπλο και συγκεκριμένα κυνηγετική καραμπίνα οι οποίες δεν διέτρησαν το αυτοκίνητο του θύματος.

Επίσης, βολίδες από πιστόλια βρέθηκαν στην καρότσα του αγροτικού αυτοκινήτου, όμως δεν βρέθηκαν κάλυκες μέσα στην καμπίνα του οχήματος.

Στο ερώτημα εάν ο Φανούρης Καργάκης πυροβόλησε κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου, όπως υποστηρίζουν στις απολογίες τους οι εμπλεκόμενοι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, απαντήσεις αναμένεται να δώσουν μεταξύ άλλων, τα εργαστηριακά αποτελέσματα που αναμένονται σε σχέση με το εάν εντοπίστηκε πυρίτιδα στα χέρια του Φανούρη Καργάκη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο φέρεται να έχει βληθεί από μπροστά, αριστερά και από την πίσω πλευρά.